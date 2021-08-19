红十字会：疫情严峻 东南亚国家急需更多疫苗

（东南亚综合电）红十字会与红新月会国际联合会说，东南亚国家在获取冠病疫苗方面，急需更多协助，目前该区域的确诊和死亡病例因德尔塔变种病毒的入侵而不断攀升。

冠病疫情去年暴发时，东南亚抗疫有成，疫情未演变至极严重的地步。然而近几周出现大逆转，东南亚的死亡病例高居全球首位，确诊病例急速增加，把脆弱的医疗系统推向崩溃边缘，同时凸显了疫苗接种计划推进缓慢是疫情防控失效的主要原因。

红十字会与红新月会国际联合会亚太区主任马修发布声明说：“德尔塔变种病毒导致病例暴增，使全东南亚家庭遭受惨痛的生命流失，而这还远未结束。”该组织指出，大多数东南亚国家包括越南、泰国、印度尼西亚的确诊或死亡病例达新高。例如泰国昨天新增死亡病例312起，是历来单日最多，新增确诊病例2万零515起。

路透社综合的资料显示，加拿大、西班牙，以及英国等国家已有超过60%人口完成疫苗接种，美国的接种率则超过50%。相比之下，东南亚国家远远落在后头。东南亚人口最多的印度尼西亚和菲律宾仅有10%至11%人口完成了疫苗接种，越南的接种率则还不到2%。

马修说：“短期内，较富裕国家应更积极与东南亚国家分享数百万剂多余的疫苗……接下来几周，加强治疗、检测和疫苗接种至关重要，这必须推广到东南亚各国的每一个角落。”

他认为东南亚国家应把目标接种率定在70%至80%，他也呼吁疫苗制造商和各国政府分享疫苗生产技术以及提高疫苗产量。