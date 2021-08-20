发推特贺塔利班重夺政权 马国伊党主席儿子遭炮轰

马来西亚伊斯兰党国际事务与外交关系组主任莫哈末卡里尔周三在推特发文，祝贺阿富汗塔利班武装分子取得胜利受到网民激烈的口诛笔伐后，紧急删除其贴文。

虽然莫哈末卡里尔已经删除推文，但伊党党报《哈拉卡》依然保留原文。

莫哈末卡里尔也是伊党主席哈迪阿旺儿子及登嘉楼州峇都布洛区州议员，他发推文说，这次取得的胜利和“独立”，是阿富汗人为解放家园而努力的结果，他指这个家园20年来被无情和不人道地占领和侵略。他希望阿富汗新政府和人民在回教教义和回教价值观的基础上，共同发展阿富汗，实现繁荣、和平与进步。