世卫呼吁印尼 采取紧急行动抑制冠病传播

世界卫生组织呼吁印度尼西亚采取行动抑制冠病传播，因为有新数据显示在印尼一些人口稠密地区，零售和娱乐场所的人流已回到疫前水平。

印尼疫情加剧，在上月成为亚洲疫情新“震中”。印尼目前实施的社交限制措施之一是限制特定地区的商场和餐馆以25%客容量运营。

然而世卫组织的最新数据报告显示，在总人口约9700万的万登省、西爪哇省、中爪哇省，零售和娱乐场所的人流量显著增多，而上回人流如此之多是在2020年2月之前。零售和娱乐场包括餐馆、咖啡座、商场、图书馆、博物馆，以及主题乐园。