世卫呼吁印尼 采取紧急行动抑制冠病传播 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 世界卫生组织呼吁印度尼西亚采取行动抑制冠病传播，因为有新数据显示在印尼一些人口稠密地区，零售和娱乐场所的人流已回到疫前水平。印尼疫情加剧，在上月成为亚洲疫情新“震中”。印尼目前实施的社交限制措施之一是限制特定地区的商场和餐馆以25%客容量运营。然而世卫组织的最新数据报告显示，在总人口约9700万的万登省、西爪哇省、中爪哇省，零售和娱乐场所的人流量显著增多，而上回人流如此之多是在2020年2月之前。零售和娱乐场包括餐馆、咖啡座、商场、图书馆、博物馆，以及主题乐园。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印尼 印度尼西亚 疫苗 世界卫生组织 冠病 冠状病毒19 马国多州对完成疫苗接种者开放堂食与夜市 泰国推出“工厂沙盒”计划 助制造业大厂抑制冠病传播