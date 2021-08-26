仅一省除外 印尼全国33省死例本周出现新高

（雅加达讯）印度尼西亚新增冠病死亡病例居高不下，全国34省当中，33省的死亡病例本周出现新高，全国死亡率为3.2％，高于2.09％的全球平均水平。

印尼时代网（Tempo.co）报道，疫情防控小组发言人维库周三（8月25日）发布声明透露上述数据。他指出，印尼全国本周唯有中加里曼丹省的死亡率有所下降，从2.91%降至2.88%，死亡率上升最多的五个省分别为中爪哇、楠榜、哥伦打洛、峇厘、明古鲁，上升幅度介于0.32至0.17个百分点。

维库说：“印尼死亡病例多，累计死亡病例位居全球第九。”截至8月22日，印尼每周死亡病例为8784起，或每天有超过1000人死于冠病。

维库指出，全国死亡率居高不下，依旧是未能解决的问题。他认为，这可能是因为有些患者并未快速获得治疗或是自我隔离在医疗设备不足的环境。他因此呼吁死亡率高的省政府采取补救措施。

他也提到，较不寻常的是，死亡率高的同时，复原率也很高，一般上复原病例多，死亡病例就会减少。

卫生当局通报，印尼昨天增加1万8671起确诊病例，累计超过400万起，死例增加1041起，累计达12万9293人。印尼人口约2亿7000万，目前约有5900万人接种了至少一剂疫苗，当中至少3300万人已完成两剂接种。