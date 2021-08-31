实行居家学习一年多 雅加达610学校复课

随着印度尼西亚严重的冠病疫情有所平缓，首都雅加达开始让其中610所学校复课，让一年多来居家学习的学生得以回到学校上课。不过教师联合会警告，学校须小心防疫，以免传染力强的德尔塔变种毒株引发课堂感染群。

雅加达从小学到高中有5300多所学校，其中610所通过雅加达教育局防疫标准的学校获准周一复课，但仍须遵守一系列防疫措施。例如，学生须分两批轮流到校上课；只有周一、三、五上课，其余天数学校将喷洒消毒剂；每班最多五人，座位之间距离1.5米，学生不得交谈。