实行居家学习一年多 雅加达610学校复课 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月31日 5:00 AM 雅加达600多所学校昨天开始复课，让学生尝试在受防疫限制的环境中学习。（路透社） 字体大小: 小 中 大 随着印度尼西亚严重的冠病疫情有所平缓，首都雅加达开始让其中610所学校复课，让一年多来居家学习的学生得以回到学校上课。不过教师联合会警告，学校须小心防疫，以免传染力强的德尔塔变种毒株引发课堂感染群。雅加达从小学到高中有5300多所学校，其中610所通过雅加达教育局防疫标准的学校获准周一复课，但仍须遵守一系列防疫措施。例如，学生须分两批轮流到校上课；只有周一、三、五上课，其余天数学校将喷洒消毒剂；每班最多五人，座位之间距离1.5米，学生不得交谈。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 印度尼西亚 居家学习 马新增1万9268起确诊病例 单日病例连两天呈下降趋势 面对南部地区防疫意识薄弱等问题 泰疫情虽趋缓防疫隐忧仍多