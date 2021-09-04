印尼抗疫政策有意转为地方性流行病引来质疑 专家：想战胜冠病路还很长

（雅加达讯）印度尼西亚政府近几周应对冠病疫情的重点有所调整，似乎有意将疫情从大流行病管理转向地方性流行病管理。但印尼的疫情至今依旧严峻，抗疫政策的转变引来质疑。

新加坡近来正在为冠病疫情从大流行（pandemic）逐渐转为地方性流行病（endemic）做准备，而邻国马来西亚则表示到了10月底也会向这个目标迈进。

印尼卫生部长布迪在8月23日曾表示，政府正在制定“与冠病共存”的政策，其中包括加速疫苗接种，以及提高病例追踪和病毒检测率。

不过，卫生专家告诉《海峡时报》，印尼想要战胜冠病病毒还有很长的路要走。

在德尔塔变种病毒株的推波下，印尼5月中旬暴发新一波疫情后，疫情就一发不可收拾，单日新增确诊和死亡病例一再达新高。随着政府在7月实施半封锁措施后，疫情终于逐步放缓，单日新增确诊病例跌至1万起以下，单日新增死例也减少至1000起以下，但该国依旧是东南亚疫情最严重的国家。印尼的累计确诊病例超过410万起，累计死例有13万4000多起。

印尼政府一直将疫苗视为遏止疫情的“终极方案”，但印尼疫苗接种率偏低，使得实现群体免疫的目标遥遥无期。

根据最新的数据，印尼2.08亿人口中，至今仅31%接种了第一剂疫苗，完成接种的人数不到总人口的18%，距离达到群体免疫的70%人口目标有好大一段距离。

专家：印尼最早明年或后年才会实现群体免疫

印尼公共卫生专家协会一名董事会成员赫马万表示，印尼的疫苗仍然供不应求，无法覆盖最大岛屿爪哇岛以外的偏远地区，如加里曼丹、苏拉威西和巴布亚。他说：“即便再怎么努力，印尼最早只能在2022年或2023年才会实现群体免疫。”

印尼流行病学家协会专业发展部主任玛斯达丽娜指出，要将冠病归类为地方病的条件之一是病例数须保持在每10万人只有20人受感染，以及死亡率须保持在每10万人只有1人以下病死。另外，检测阳性率须保持低于5%，住院率则是每10万人中只有5人住院。

印尼卫生部的数据显示，截至本月3日，印尼确诊病例率为每10万人有20.99起病例，死亡率为每10万人有1.75起，检测阳性率为10.36%，住院率则为每10万人有12.32人住院。所有数据都显示，印尼尚未符合将大流行病转为地方性流行病的条件。

玛斯达丽娜认为，印尼应该通过国内生产，来减少对疫苗、检测试剂盒、药品和呼吸器等昂贵医疗设备进口的依赖。“只要我们还继续依赖其他国家，疫情就很难好转。”