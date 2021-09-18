法院裁定佐科与官员疏忽导致雅城空污 环境部将上诉

（雅加达路透电）印度尼西亚法院裁定总统佐科及数名高级政府官员疏忽，未能解决首都雅加达长期的空气污染问题，印尼环境部昨天表示将提出上诉。

雅加达32名市民在2019年集体民事起诉佐科、卫生部长、环境部长以及其他知名地方领导人，指雅加达空气污染日益严重都是因为他们疏忽，控制污染不力所致。

雅加达中央地区法院16日裁定答辩人未能预防、监测和控制首都及周边地区的空气污染水平，违反相关环境法律，下令他们收紧条例，加强对空气质量的监督和执法。

印尼环境部空气污染主管达斯鲁尔昨天向路透社证实，将向法院提起上诉。他指出，法院命令环境部监测空气质量和排放，其实自2011年以来，有关部门就已在雅加达和其他城市包括万丹和万隆等地采取相关行动。

佐科办公室：

是否上诉取决环境部决定

佐科办公室的发言人法鲁尔受询时表示，总统办公室是否提出上诉将取决于环境部的决定。

独立研究机构能源与清洁空气中心指出，拥有3000万人口的雅加达近年来快速城市化，加上交通长期拥堵，以及周边主要依靠燃煤发电的火力发电厂，导致首都圈的空气质量不佳。

雅加达当局对法院的裁决表示欢迎。首都特区首长阿尼斯的气候变化顾问伊尔万说：“我们理解诉讼是公民享有健康环境权利的一部分，也是大家共同努力改善空气质量的合作行动。我们尊重判决，并将继续努力与所有利益相关者合作。”