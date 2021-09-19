柔佛疫情不断恶化 新山县确诊与死亡例最多

（新山／吉隆坡综合讯）马来西亚柔佛州的冠病疫情不断升温，过去14天新增确诊病例超过3万起，死亡率也持续上升，其中新山县最为严重。该县国会议员疾呼中央政府即刻采取补救方案，像此前应对吉隆坡和雪兰莪的严峻疫情一样，以免新山疫情进一步恶化。

柔佛昨天（9月18日）新增病例2208起，是全马第二多，仅次于砂拉越的2929起。其中，新山县新增675起、古来县383起、峇株巴辖县365起、居銮县158起、麻坡县150起、笨珍县140起、哥打丁宜县130起、昔加末县85起、丰盛港县84起，以及东甲县38起。全柔累计病例增至17万6833起。

死亡病例方面，柔佛周五通报76起，同样是全马第二多，仅次于雪州的167起。这也是柔佛历来单日最高纪录，累计死例增至2762起。

人民公正党新山区国会议员阿克玛昨天在选区派送月饼活动上说，新山县的确诊及死亡病例远超州内其他县，主要是因为医疗资源不足及疫苗接种进展趋缓。

“医疗资源不足也造成新山的冠病患者送院前死亡的病例居高不下。中央政府须正视柔佛疫情恶化的问题，迅速采取行动，不能坐视不理或慢慢来。”

柔佛冠病特别行动小组被令两天完成追踪接触者

他说，新山县的疫苗接种无法提高的另一原因，是许多马国人在新加坡完成了疫苗接种，但资料尚未更新到卫生部的防疫手机应用MySejahtera数据库，当局因此无法掌握准确数据。

柔佛王储依斯迈周五主持柔佛冠病特别行动小组首次会议，要求小组在24小时至48小时内完成对冠病接触者的追踪，并要求提升州内的疫苗接种率。

他当晚在面簿发文说，这个特别小组由各政府单位、大专、私立机构、武装队伍，以及非政府组织的专业人士组成，旨在协助柔佛更有效地对抗疫情。“柔佛必须让冠病从大流行过渡成为地方性流行病，也要对此做好准备。”

马国的整体疫情有好转迹象，昨天全国新增1万5549起确诊病例，是8月以来单日最低，累计病例逾208万起。死例方面，周五通报了388起，累计2万2743起。