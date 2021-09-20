印尼击毙亲伊国组织“东印尼真主战士”头目

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月20日 5:00 AM

　印尼当局在击毙极端武装组织“东印尼真主战士”的头目后，召开记者会并展示起获的物品，当中包括炸药和M16步枪。（路透社）
　印尼当局在击毙极端武装组织“东印尼真主战士”的头目后，召开记者会并展示起获的物品，当中包括炸药和M16步枪。（路透社）

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印度尼西亚周六击毙极端武装组织“东印尼真主战士”的头目阿里·卡洛拉。

印尼警方昨天召开记者会说，军方和警方人员周六在苏拉威西岛一个村庄与“东印尼真主战士”（Eastern Indonesia Mujahideen，MIT）武装分子交火，结果在行动中击毙了该组织头目阿里·卡洛拉（Ali Kalora）和另一名武装分子。另有四名武装分子潜逃在外，安全部队目前正在全面通缉这四人。

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