印尼击毙亲伊国组织“东印尼真主战士”头目

印度尼西亚周六击毙极端武装组织“东印尼真主战士”的头目阿里·卡洛拉。

印尼警方昨天召开记者会说，军方和警方人员周六在苏拉威西岛一个村庄与“东印尼真主战士”（Eastern Indonesia Mujahideen，MIT）武装分子交火，结果在行动中击毙了该组织头目阿里·卡洛拉（Ali Kalora）和另一名武装分子。另有四名武装分子潜逃在外，安全部队目前正在全面通缉这四人。