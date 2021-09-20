印尼击毙亲伊国组织“东印尼真主战士”头目 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月20日 5:00 AM 印尼当局在击毙极端武装组织“东印尼真主战士”的头目后，召开记者会并展示起获的物品，当中包括炸药和M16步枪。（路透社） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚周六击毙极端武装组织“东印尼真主战士”的头目阿里·卡洛拉。印尼警方昨天召开记者会说，军方和警方人员周六在苏拉威西岛一个村庄与“东印尼真主战士”（Eastern Indonesia Mujahideen，MIT）武装分子交火，结果在行动中击毙了该组织头目阿里·卡洛拉（Ali Kalora）和另一名武装分子。另有四名武装分子潜逃在外，安全部队目前正在全面通缉这四人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 伊斯兰国 印度尼西亚 武装分子 恐怖主义 纳吉不排除下届大选 寻求连任国会议员 印尼与世卫及六制药商洽谈 盼成为全球冠病疫苗生产枢纽