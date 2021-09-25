印尼加快接种 盼今年内为70%人口打至少一剂疫苗

（雅加达讯）印度尼西亚政府正在加大大规模冠病疫苗接种的力度，希望能够在今年结束前为70%人口接种至少一剂疫苗。

《雅加达环球报》的报道引述印尼卫生部发言人西蒂说，为实现这个目标，政府动员了军方的所有医疗单位和部分警方人员加入疫苗接种工作。他们前往全国34个省，协助卫生部、全国人口和计划生育委员会，以及私立医院派出的人员，为民众接种疫苗。西蒂说：“我们正在努力实现目标。”

西蒂透露，眼前的最大障碍是老年人的接种率过低。她呼吁人们鼓励家中老人前往接种，以协助政府提高这个年龄群的疫苗接种率。

目前仅28%老年人口接种至少一剂疫苗

印尼政府今年1月展开大规模疫苗接种计划以来，就一直将2150万名老年人作为优先接种对象，但根据印尼卫生部的最新数据，至今仅有28%老年人口接种至少一剂疫苗。

相比之下，政府开始为12岁至17岁的儿童与青少年接种才短短一个月，就已有多达12.85%接种了至少一剂疫苗。

另外，根据西蒂，好些县与城市因为各种中央政府不便介入的原因，导致疫苗接种步伐缓慢，从而拉低了全国疫苗接种率。西蒂说：“我们希望所有地方政府能够加快接种步伐，每个地区都应该实现自己的目标。”

截至周五（9月24日），印尼有40.39%的人口（约8400万人）接种了至少一剂疫苗，完成接种的则是22.73%。

印尼在今年5月中旬暴发新一波疫情，这主要是因为民众不顾政府警告，在开斋节期间大举返乡。随着德尔塔毒株迅速蔓延，这一波疫情一发不可收拾。

印尼政府过后下令实施严格封锁措施，新增确诊病例总算开始放缓，当局在8月中旬情况逐渐好转后开始放宽防疫限制。目前印尼的累计确诊病例达420万4116起，累计死亡病例达14万1258起。

专家吁当局在高风险区再次收紧防疫措施

印尼大学公共卫生学院一名流行病学家伊万警告，若政府不采取预防措施，漫长的12月年终假期可能会引发新一波疫情。

新闻网站“时代网”的报道引述伊万的话说：“漫长的假期一般会促使人员流动增加，且许多人也不会严格遵守防疫措施，这可能导致新增确诊病例激增。”

他补充道，病例接触追踪不力、疫苗接种率低以及新变种病毒株的存在，也可能导致新增病例加剧。他呼吁印尼政府在高风险区再次收紧防疫措施。