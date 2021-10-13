台风“圆规”登陆暴雨成灾 菲至少11人死七人失踪

热带风暴级台风“圆规”（Kompasu）周一晚间登陆菲律宾后，狂风暴雨引发泥石流和水灾，至少造成11人死亡，另有七人失踪。

菲律宾国家减灾管理委员会周二通报，“圆规”当时从吕宋岛东北部登陆，并带来大风和强降雨，导致吕宋岛和巴拉望岛等地多个区域发生洪水和山体滑坡等灾害，造成人员伤亡或失踪。强降雨淹没大量农田，也损坏了道路和桥梁。政府已经疏散上千居民。