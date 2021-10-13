台风“圆规”登陆暴雨成灾 菲至少11人死七人失踪 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月13日 5:00 AM 台风“圆规”周一晚间挟带强降雨登陆菲律宾，造成泥石流与水灾及人员伤亡。图为吕宋岛东北部贡扎加市的救援人员周一协助当地居民渡河疏散到安全地点。（法新社） 字体大小: 小 中 大 热带风暴级台风“圆规”（Kompasu）周一晚间登陆菲律宾后，狂风暴雨引发泥石流和水灾，至少造成11人死亡，另有七人失踪。菲律宾国家减灾管理委员会周二通报，“圆规”当时从吕宋岛东北部登陆，并带来大风和强降雨，导致吕宋岛和巴拉望岛等地多个区域发生洪水和山体滑坡等灾害，造成人员伤亡或失踪。强降雨淹没大量农田，也损坏了道路和桥梁。政府已经疏散上千居民。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾 台风 圆规 吕宋岛 热带风暴 指通过非法手段获得 苏丹过渡政府没收马国油资产 要求辩论“潘多拉文件”不果 安华揶揄马来精英对揭秘缄默