防疫对外封锁18个月 峇厘岛重新开放暂无国际航班抵境

登巴萨国际机场为了吸引国际航班重返峇厘岛，将在今年内对所有航空公司豁免降落费。机场也为重新迎接国际游客事先进行了演练，但重开首日没有国际航班抵境，预料近期内也不会有明显改善。

（峇厘岛综合电）印度尼西亚旅游胜地峇厘岛因防疫对外封锁18个月后，昨天（10月14日）重新向外国游客敞开大门。然而当天没有国际航班降落，一个外国游客也没有，而且预计接下来几周不会有旅客回流。

印尼每日新增确诊病例自7月以来明显减少，当局日前宣布峇厘岛登巴萨国际机场本月14日起重新迎接国际航班，19个国家可恢复直飞航线，将游客直接送到峇厘岛。这一解禁旨在加速重振峇厘岛旅游业，拯救受疫情重创的经济。

获准直飞峇厘岛的19个国家为沙特阿拉伯、阿联酋、新西兰、科威特、巴林、卡塔尔、中国、日本、印度、韩国、列支敦士登、意大利、法国、葡萄牙、西班牙、瑞典、波兰、匈牙利、挪威。来自其他国家的游客仍须通过雅加达或万鸦佬的国际机场入境印尼。

峇厘岛此次对外重新开放，并未将最大客源澳大利亚涵盖在内。疫情暴发前，峇厘岛多达五分之一的游客来自澳洲。

登巴萨国际机场为了吸引国际航班重返峇厘岛，将在今年内对所有航空公司豁免降落费。机场也为重新迎接国际游客事先进行了演练，但重开首日没有国际航班抵境，预料近期内也不会有明显改善。

或需再过三周至一个月 才能看到外国游客到来

机场发言人道凡昨天受访时说：“我们准备就绪，等着国际航班到来……到目前为止，还没有任何国际航班预定入境。”

峇厘省副省长佐克达指出，根据商家提供的反馈，可能需要再过三周至一个月，才能看到外国游客到来。

峇厘岛以自然美景、独特文化艺术、精彩夜生活闻名，该岛经济产值一半来自旅游业。在疫情暴发前的2019年，多达620万名外国游客人次到访峇厘岛，但今年首八个月仅有43名外国人进入该岛。

峇厘岛库塔海滩昨天依旧冷清，附近开门营业的商店和酒吧门可罗雀。在路旁等客的出租车司机约哈南说：“我们真的穷途末路了，原本希望游客会来这里，但没人出现。”

当局迟至周三才确认“准入”国家

峇厘岛对外开放首日，没有国际航班到来，或可归咎于印尼政府未能及早发布消息，而且相关细节零零散散，迟至周三才确认上述19个获准直飞的国家。

相比之下，泰国7月重新对外开放普吉岛和苏梅岛，事先就广泛宣传，在重开首日迎来了数百名已完成疫苗接种的外国游客。

峇厘岛旅游局人员普图说，重新开放的消息“来得突然”，酒店收到的客房订单极少，游客需要时间来办理签证和预订机票。

印尼规定进入峇厘岛的游客须已完成疫苗接种，并购买投保额达7万美元（约9万4400新元）的冠病医疗保险。游客入岛后还须先隔离五天才可出外旅游，这与其他旅游竞争对手相比就略逊一筹，例如泰国普吉岛、清迈、曼谷等地已准许接种疫苗的外国人入境免隔离。