马国籍智障毒贩下周处决 马外长致函新加坡表关注 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 马国非政府组织成员周三在吉隆坡向国会请愿，希望政府与新加坡交涉而让走私毒品的智障者纳加恩德兰免除死刑。（法新社） 字体大小: 小 中 大 一名马来西亚智障者纳加恩德兰11年前涉嫌走私毒品到新加坡而被捕及判处死刑，并将在下周行刑。此事引起马来西亚政府、反对党及非政府组织关注。马国外交部长赛富丁昨天发布声明说，他已针对此案致函新加坡外交部长维文。据马国媒体报道，纳加恩德兰的智力水平为69，低于一般人的85至115。他2009年走私42.72克海洛英到新加坡而被捕及提控，并在2011年被判死刑。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 马来西亚 走私毒品 海洛英 死刑 接种速度慢惹民怨 凯利：让全民同时登记是错误之举 提早三个月结束紧急状态 砂州60天内举行州选举