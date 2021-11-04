马国籍智障毒贩下周处决 马外长致函新加坡表关注

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月4日 5:00 AM

马国非政府组织成员周三在吉隆坡向国会请愿，希望政府与新加坡交涉而让走私毒品的智障者纳加恩德兰免除死刑。（法新社）
马国非政府组织成员周三在吉隆坡向国会请愿，希望政府与新加坡交涉而让走私毒品的智障者纳加恩德兰免除死刑。（法新社）

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一名马来西亚智障者纳加恩德兰11年前涉嫌走私毒品到新加坡而被捕及判处死刑，并将在下周行刑。此事引起马来西亚政府、反对党及非政府组织关注。

马国外交部长赛富丁昨天发布声明说，他已针对此案致函新加坡外交部长维文。据马国媒体报道，纳加恩德兰的智力水平为69，低于一般人的85至115。他2009年走私42.72克海洛英到新加坡而被捕及提控，并在2011年被判死刑。

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