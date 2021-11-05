突改变气候大会所持立场 印尼称没承诺2030年停止森林砍伐

（雅加达路透电）第26届联合国气候大会周一就保护森林达成重大协议，100多个国家承诺到了2030年停止砍伐森林，扭转土地退化状况。然而其中一个签约国印度尼西亚如今态度大转变，改口称该协议“不适当且不公平”，还说协议中完全未提及“2030年停止森林砍伐”。

印尼：停止砍伐定义不一 将欧洲标准强加印尼不公平

代表印尼出席格拉斯哥气候大会的环境与林业部长西蒂周三（11月3日）通过社媒说，上述协议与印尼发展计划相抵触，应当进行调整。她在推特留言：“强迫印尼在2030年停止砍伐森林显然是不适当且不公平的……总统佐科时代的大规模开发不能因减排或停止森林砍伐之名而喊停。”

西蒂说，停止森林砍伐的定义不一，将欧洲的标准强加在印尼身上是不公平的。

她指出印尼已自行制定目标，即通过减少砍伐森林以及修复森林，争取在2030年使其林业的温室气体吸收量多于排放量。

继西蒂之后，印尼副外交部长马亨德拉周四发布声明，称气候大会上签署的协议不含停止森林砍伐的承诺。他说：“所发布的宣言完全没提及‘2030年停止森林砍伐’。”

印尼官方短短几天内突然改变立场，在印尼社媒引起民愤。在西蒂的贴文下，网民巴佑留言：“女士，（您是）与环境还是与金钱为友？”

绿色和平组织保护印尼森林项目主管陶菲克说，西蒂的声明“令人极为失望”，而且完全抵触气候大会的宣言。

路透社试图要求印尼环境与林业部发言人置评，但对方未立即回应。

停止森林砍伐协议出炉不久，印尼这个占有全球雨林面积多达三分之一的国家就改口称协议“不公平”，由此可见全球要实现停止森林砍伐，困难重重。

印尼已制定计划要关闭燃煤发电厂以及在2060年之前实现净零排放，但要印尼不砍伐森林，实属一大挑战。印尼是全球最大的棕榈油出口国，2019年为开辟种植园而焚烧的林地面积相等于半个比利时那么大。

印尼也正在大力发展镍矿业及电动汽车产业，需要更多土地。惠誉国际咨询公司（Fitch Solutions）指出，气候大会的停止森林砍伐承诺料将对印尼继续发展电动车供应链构成威胁。他说：“开辟新的镍矿可能面对更多繁文缛节，印尼矿业者可能受到来自汽车制造商的更大施压，要他们停止砍伐森林。”