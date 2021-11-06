印尼出口回升经济再扩张 受德尔塔影响增速较上季放慢

（雅加达综合电）印度尼西亚第三季度经济因出口回升再次扩张，但受德尔塔冠病变种毒株肆虐的影响，增长速度较上季有所放缓。

印尼统计局昨天（11月5日）公布的数据显示，印尼经济7月至9月同比增长3.51%，比早前预测的4.5%更低，也远低于前三个月的7.07%。

印尼今年5月下旬暴发至今的这一波疫情比过去都严重，德尔塔毒株猖獗使新增病例直线上升，7月中达到顶峰，当时日均新增例超过5万起，医疗系统不胜负荷。当局下令实施封锁措施，严格限制人员流动，经济活动再受重创。

第三季度出口同比增长51%，达614亿美元（约830亿新元），进口增长47%至482亿美元。严格的防疫管制打击了家庭消费，第三季度家庭消费从三个月前的增长6%放缓至1%。私人消费占印尼国内生产总值一半以上。

印尼统计局局长马戈昨天在新闻发布会上说，海外出口量在第三季度大幅上升，但酒店业和交通运输业几乎窒息，国营航空公司加鲁达航空（Garuda）更濒临破产。不过，他指出，随着越来越多人完成疫苗接种，预计旅游相关行业的情况会逐渐好转。

分析：第四季增长重新提速

随着疫情大有缓解，印尼政府已逐步放宽防疫管制，分析师认为这个东南亚最大经济体的复苏会在第四季度重新提速。

印尼政府对今年增长设定的目标范围是3.7%至4.5%，财政部上个月预测可取得4%。

印尼的冠病确诊和死亡病例自6月以来逐渐下降，大部分地区包括首都雅加达已放松管制。印尼累计冠病病例达420万起，累计死亡病例超过14万3000起，但各界普遍认为这些数据严重偏低。