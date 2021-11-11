吉隆坡连接雅加达和峇厘岛 马印明年初分阶段落实旅游走廊

马国首相依斯迈说，他和印尼总统佐科都希望能尽快在2022年初落实这项措施。在初步阶段，这个旅游走廊将通过航空连接吉隆坡和雅加达，以及吉隆坡和峇厘岛航线，之后再增加其他风险较低的地点。这项计划将以那些已经完成疫苗接种，要展开公务、商务、医疗或人道旅行者为优先。

（雅加达综合讯）随着马来西亚和印度尼西亚的冠病疫情逐渐趋缓，两国昨日达成重开边境协议，明年初通过旅行走廊安排（TCA）或疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划分阶段落实两国旅游走廊。

马国首相依斯迈沙比里和印尼总统佐科昨日下午在茂物召开联合新闻发布会，宣布这项消息。

依斯迈说，他和佐科都希望能尽快在2022年初落实这项措施。在初步阶段，这个旅游走廊将通过航空连接吉隆坡和雅加达，以及吉隆坡和峇厘岛航线，之后再增加其他风险较低的地点。这项计划将以那些已经完成疫苗接种，要展开公务、商务、医疗或人道旅行者为优先。

他说，这项旅游走廊计划也将涉及互相承认冠病疫苗证书及冠病聚合酶链式反应（PCR）检测。按此计划，往返两国的旅客只须出示疫苗接种证件，并在离境与抵境后接受检测呈阴者，便无须履行居家通知或隔离。

他说：“如果加快处理细节，我们同意将发表联合声明，宣布马印之间边境开放。”

他指出，在全球受到冠病疫情严重影响之际，马印两国继续密切合作，应对冠病疫情所带来的各种挑战，尤其是在公共卫生领域。

依斯迈表示：“这项措施肯定能够重新促进两国人民的互相往来，而通过安全方式重开边境是很重要的，以便在重振经济和保障公共卫生安全及防疫方面取得平衡。”

他也说，他已向佐科传达了马国一直都非常感谢印尼移民工对马国经济及人民生活所作出的贡献。他保证，马国政府将确保印尼移民工受到保护以及他们的福利有所保障。他还说，马国将给予逾期逗留的印尼移民工大赦。

凯利：正与文莱泰国讨论类似旅游走廊

马国卫生部长凯利当天发推文说，政府也正与文莱及泰国讨论类似旅游走廊。“未来会让已完成接种疫苗者，可以免隔离互访。”

新马两国本周一同意从本月29日起开通接种者旅游走廊，预料每天会有六趟航班往返新加坡与吉隆坡这条在疫情暴发前全球最繁忙的航线之一。

新加坡已率先在9月8日开通文莱与德国的接种者旅游走廊计划，而泰国从本月1日起，让60多个国家包括美国、中国、新加坡、日本、印度及欧洲大部分国家已接种疫苗旅客免隔离入境，这是亚太地区最大规模重开边境的一场豪赌，希望能为受疫情重创的旅游业带来转机。

根据马国旅游局的数据，2019年，印尼排在新加坡之后，成为马国第二大旅客来源国，达362万人次，并消费近130亿令吉。2020年，旅客人数因疫情剧降至71万1723人次。

2019年，约300万马国人前往印尼旅游，去年因边境封锁而降至98万人。

马国廉航亚洲航空创办人及总裁东尼费南德斯昨日对媒体表示，只要马国和亚航其他所在市场开放边境，亚航只需要三个月时间就可以恢复正常营运。

马昨日新病例6243起

他说：“市场对航空服务的需求仍然殷切，只要看看往返浮罗交怡的航班需求，就可以理解。”

他认为，亚太区国家在开放边境方面，落后于欧美国家，而马国政府应勇于面对与冠病共存的生活。

马国昨日新增6243起确诊病例，这是单日病例相隔11天之后重返6000起水平，也是连续三天呈上升趋势。截至本月9日，有78人死于冠病。