学者：国阵虽然大胜 甲州选举希盟国盟得票率不差

政治学者指出，甲州选举国阵虽然赢得超过三分二席次，但与希盟得票率其实相差不远。而土团党没有了马哈迪和希盟，仍然助国盟赢得两席。国盟在几个败选的马来选区，也成功打造成巫统的头号对手。

马六甲州选举尘埃落定，巫统领导的国阵取得海啸式胜利。不过分析员指出，希盟与国盟这次虽然胜选议席数目不如国阵，但其实不算“惨败”。希盟真正的危机其实是这次在马来选区表现惨不忍睹。

马六甲近七成人口是马来族，华族约25%，其他是印度族等少数族群，这样的人口结构与马国全国人口结构相似。马六甲的城市选区、城乡混合选区及乡村选区的比率也与全国类似。因此这次州选举结果对朝野各党制定来届全国大选的竞选策略，具有非常重要的参考价值。

前首相慕尤丁领导的国盟这次在马六甲所有28个州选区全面对垒国阵及希盟，最后只有最大成员党土著团结党在两个州选区胜出。马来西亚双威大学政治学者黄进发告诉《联合早报》，国盟这次表现出色，并非一些分析员所说的惨败。

他说，国盟成员党伊斯兰党在马来社群虽具有号召力，但在森美兰以南的州属影响力不大。许多人选前也不相信土团党没了前总主席马哈迪与希盟后还能打好这次选战。

“但开票结果显示，国盟不仅赢了望万和双溪乌浪等两个州选区，还在丹绒比达拉与直落垵等几个败选的马来选区，成功将自己打造成巫统的头号对手。”

丹绒比达拉州选区选民有94%是马来族，巫统2018年大选以近六成得票率胜出。但巫统这次只以3559票胜出，比国盟的3195票只多了364票。换言之，巫统只是微差险胜。希盟候选人则只有364票，得票低得连竞选按柜金都遭没收。

学者：公正党与诚信党合并可吸引马来选民支持

黄进发认为，希盟的危机在于它号称是个多元族群政党，但这次在马来选区却一败涂地。他说，希盟胜出的五席之中，四席是民主行动党在华族占多数的选区胜出，唯一马来选区则由国家诚信党拿下。安华领导的人民公正党竞选的11席全军覆没。

他表示，如果希盟无法在下届大选前改变这种局面，对手到时就能轻易指责希盟只是“民行党的加强版”，因为民行党的绝大多数党员与支持者都是华族。他建议公正党与诚信党考虑合并以吸引马来选民，因为许多马来选民认为马来人政党太多了。

关于希盟此次的表现，马来亚大学政治学者阿旺阿兹曼指出，国阵此次虽然赢得超过三分二席次，但与希盟的得票率其实相差不远。

八席全输但支持票增多 伊党与巫统谈判分量提升

他说，国阵得票率38.41%、希盟35.81%、国盟24.32%；其余政党和独立人士1.46%。“因此国阵虽然大胜，但得票率其实（与希盟）只相差约3%而已。”根据选委会，此次投票率为65.85%，共有32万6068人投票。

国盟另一个成员党伊斯兰党2018年在马六甲24个州选区竞选，这次则竞选八个，但两次都“抱蛋”而遭网民嘲笑。伊党署理主席端依布拉欣星期日在面簿说，选举成绩依然令伊党鼓舞，因为伊党支持票增加了。

马六甲此次选举的投票率比上届全国大选低了约两成，伊党却获得更多支持票，这增加伊党与其他政党谈判的分量。例如要求巫统别在吉兰丹与登嘉楼等伊党强区硬碰，换取伊党不去全国其他选区搅局，让巫统专心应付土团党与希盟。就此而言，伊党这次也并非一无所获。