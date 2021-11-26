指审批过程存在缺失 印尼宪法法院谕令政府修订新劳工法

印尼国会去年10月通过的《创造就业综合法》，修订了包括劳工法在内的70多项相关条文，希望改善印尼的投资环境，吸引更多外资。然而法令生效后，在印尼各地掀起反对声浪和抗议活动。工会认为新法侵蚀劳工权益，为此入禀宪法法院，要求对新法进行司法审核。

（雅加达路透电）印度尼西亚宪法法院裁定备受争议的《创造就业综合法》的审批过程存在缺失，下令政府在两年内对该法令进行修订。

印尼国会去年10月通过的《创造就业综合法》（俗称“新劳工法”），修订了包括劳工法在内的70多项相关条文，希望改善印尼的投资环境，吸引更多外资。

宪法法院：限两年内修订新劳工法

一个月后，经总统佐科正式签署，新劳工法全面生效，但也同时在印尼各地掀起反对声浪和抗议活动。工会认为新法过于偏向资方，侵蚀劳工权益，为此入禀宪法法院，要求对新法进行司法审核。

宪法法院首席法官安华周四宣布裁决时说，政府须在两年内对新劳工法进行修订，否则该法案将被视为“永久性的不合宪法”。

裁决书指出，新劳工法的立法过程在程序上存有缺陷，而且在某些地方不合宪法，例如获得国会批准之后仍对条文进行修改。

法官认同政府力促国会通过新劳工法的根本原因，但强调不可违反正当程序。裁决书写道：“这并不意味着为了达到目的，可将现行有效的方式或正式程序搁置一旁。”

新法旨在减少繁文缛节提高劳工竞争力

印尼经济统筹部长艾尔朗卡在记者会上表示，政府尊重宪法法院的裁决。他说：“政府将就裁决立即采取跟进行动，为修订新法展开筹备，竭尽所能完成法院的指示。”

新劳工法旨在减少制约经济发展的繁文缛节与官僚主义，提高劳工竞争力，加强招商引资，但批评者称该法未经充分审议就仓促通过。

一名与工会会员守候在法院外的受访者在获知裁决后说：“我们还担心宪法法院会支持政府，但谢天谢地，他们还有良知……这项法律将使工人吃亏，尤其是在最低工资方面。”

对新劳工法不满之处还包括解雇费从月薪的32倍减至25倍、允许企业外包更多业务、只有高风险投资须进行环境研究。

KSPI工会领袖赛义德说，工人们非常感谢法院的裁决，“相信正义会得到伸张”。

该工会的代表律师说：“这不是一个寻常的裁决，宪法法院这么做，非常勇敢……任何与劳工政策相关的、具有战略意义及较深远影响的条例，都必须暂停生效。”