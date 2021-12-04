佐科要求各界提高警惕 严防印尼出现第四波疫情

（雅加达讯）冠病新变种病毒株迅速在世界各地传播，印度尼西亚总统佐科提醒国内提高警惕，严防新毒株在境内掀起第四波冠病疫情。

佐科昨天（12月3日）在峇厘岛与各区负责人讨论疫情时说：“大家必须谨慎对待奥密克戎的传播，它极有可能引发第四波疫情。今天早上我被告知，奥密克戎已经传入新加坡。”

据印尼新闻网站时代网，佐科指示所有官员，尤其是关卡的把关者提高警惕。“因为携带（病毒）的人不仅会是其他国家的公民，也会是我们自己的公民，尤其是从国外回来的工人。”

截至昨天，奥密克戎已传入至少29个国家与地区。专家认为，奥密克戎的传染性比之前发现的其他变种毒株更甚。

佐科说：“大家必须谨记，当初德尔塔毒株在短短两三个星期就扩散至印尼各地。如今这个新毒株扩散得更快，据估计它的传染性（比德尔塔）高了五倍，所以它避开免疫的可能性很大。”

佐科已经下令全国警察和军队要尽快完成军警的疫苗接种计划。

印尼国有机场营运商PT Angkasa Pura II已经加强了雅加达苏加诺—哈达国际机场的入境监管。

该公司运营和服务总监穆罕默德瓦西德昨天发声明说，公司将在机场内设置更多检查站，以加强入境防疫检查。之前入境旅客只须通过卫生官员的检查，如今还得通过移民官员的额外检查。

国际旅客入境后 强制隔离期延长至10天

印尼昨天开始收紧入境防疫检查，所有国际旅客入境后的强制隔离期从七天延长至10天。

印尼当局日前已经宣布禁止来自南非、博茨瓦纳、纳米比亚、尼日利亚和香港等11个国家和地区的旅客入境；返国的印尼公民除外，但他们在入境后须隔离14天。