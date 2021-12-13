印尼取消收紧年终防疫措施 民众迫不及待要出游

（雅加达讯）印度尼西亚冠病疫情稳定，政府决定取消在年终假期期间收紧防疫措施的计划，此消息令当地大批民众雀跃万分，准备本月底外出旅游。

居住在西爪哇省茂物（Bogor）市的私营部门雇员布迪告诉《雅加达邮报》，他计划在年终假期期间带着两岁儿子到家乡中爪哇省普禾加多（Purwokerto），与其他家人和亲戚一起欢度佳节。

布迪说：“我的亲戚大多住在不同的城市，因此年终假期是与他们见面的最佳时机。我们计划举办小型聚会，为最近刚出生的小侄女庆祝一番。”

对于参与聚会将提高感染冠病的风险，布迪表示不担心，因为近来印尼全国各地的新增确诊病例逐步下降，而且他的亲戚绝大多数都已经完成疫苗接种。

过去一年多来，印尼每逢长假期就会出现确诊病例激增的情况。随着年终假期将至，加上新变种病毒株奥密克戎的出现，印尼政府11月宣布将会在12月24日至1月2日期间，将印尼全国省份的“公共活动紧急限制令”（PPKM）再次上调至第三级。除了禁止跨年游行等庆祝活动外，政府还禁止所有公务员和国营与私营企业员工在这段期间请假。

然而，上周二（12月7日）印尼海事与投资事务统筹部长卢胡特突然发表声明说，政府决定取消在全国范围内实行第三级公共活动紧急限制令的计划，而是会按照当地个别情况实行相应的防疫限制。

卢胡特透露，印尼政府的态度转变主要是因为该国疫情近来非常稳定，以及疫苗接种率很高。

仍禁止跨年游行等会导致人群聚集活动

不过，他补充道，政府仍会在年终假期期间保留一些限制措施，包括强制出行者进行病毒检测，跨年游行、倒数活动及燃放烟花等可能导致人群聚集的活动禁令也不会取消。

官方数据显示，过去三周，印尼每日新增确诊病例平均在500起以下，而这段期间的每日新增死亡病例也不超过20起。

印尼内政部长蒂托已下令颁布新指令，来取代取消的收紧防疫措施计划。新防疫政策较原有政策宽松，除了允许商场及餐厅接待75%的客容量，当局还允许这些场所延长营业时间，以降低民众聚集的可能。

印尼政府宣布新政策后，许久未回家探亲的民众纷纷计划在圣诞节和元旦期间返乡。印尼交通部的最新民调显示，预计约有1100万人会在年终假期期间出游。

澳大利亚格里菲斯大学留学病学家布迪曼指出，印尼暴发第三波疫情的威胁将来自尚未通过感染或疫苗接种得到免疫的群众。印尼卫生部的数据显示，至今印尼人口约48%已完成接种，政府计划在年底之前为60%人口完成接种。