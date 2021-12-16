印尼开始为2650万儿童接种 专家：遏制疫情关键一步

（雅加达路透电）印度尼西亚周二开始为六岁至11岁的儿童接种冠病疫苗，目标是为2650万名儿童完成接种。这使得该国成为亚洲地区开始为孩童施打疫苗的少数国家之一。

欧洲许多国家早已开始为儿童接种疫苗，但绝大部分国家对于为儿童接种还有所保留。

不少专家指出，儿童和年轻人其实最有可能在不知情下向高危群体传播病毒，因此认为让儿童接种疫苗是遏制冠病疫情的关键一步。

印尼政府计划分阶段为儿童进行接种，当局14日先为100名儿童注射了中国科兴疫苗。

当天接种疫苗的11岁男生穆哈默德阿维塞纳说，与可能生病的痛苦相比，施打疫苗的短暂疼痛是值得的。“如果感染冠病，我会更痛，因为病毒会导致肺部受到感染和损伤。”

穆哈默德阿维塞纳的母亲希望，儿童在接种疫苗后可以重返校园。受疫情影响，印尼孩童已被迫在家里远程学习近两年。

印尼曾是冠病疫情最严重的亚洲国家之一，不过情况近期大大改善，目前的每日新增确诊病例已从7月份顶峰期的平均4万起降至平均400起。官方数据显示，该国至今累计确诊病例超过420万起，其中不满周岁到18岁者占了13%。

中国早已开始为三岁和以上的儿童接种疫苗，柬埔寨则自9月开始为孩童接种疫苗。新加坡也将在今年底前开始为介于五岁至11岁儿童接种辉瑞疫苗。