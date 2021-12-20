超级台风“雷伊”袭菲 酿144死逾70万人受灾

（马尼拉综合电）超强台风“雷伊”席卷菲律宾中南部，官方统计显示，这场风灾造成全国死亡人数上升至144人。

这是今年来最强台风，时速达195公里。雷伊台风（Typhoon Rai）上周四下午在菲南锡亚高岛（Siargao Island）登陆后，一路向西横扫中南部，目前至少48万人被疏散，超过70万人受灾。

台风带来强降雨引发洪灾，造成多地通讯和电力中断，卷走房舍屋顶，并使混凝土电线杆倾倒，村庄淹水。

菲南锡亚高岛有72人死亡 热门旅游景点受重创

菲律宾中部保和（Bohol）省长黄严辉表示，岛上的热门旅游景点受到重创，有72人死亡、13人受伤，10人失踪。

当局派出重型机械协助地方官员加紧清理被倒下的电线杆和树木堵塞的道路，并加快运送水和食物到受灾地区。当地慈善机构和紧急服务机构呼吁民众捐款和救济品。

菲总统杜特尔特在乘搭飞机访问灾区后，下令迅速输送食物、水和帐篷等必需品。黄严辉说，一艘运载救济品的军舰预计今天启程前往该岛。当局目前运送了数千箱的饮用水给居民。

除了保和岛，锡亚高岛、迪纳加特岛（Dinagat Island）和棉兰老岛也受到“有如炸弹轰炸”般重创。

迪纳加特省长巴戈奥周六表示，该岛遭受的破坏“即使不是更糟，也会让人想起”2013年超级台风海燕（Haiyan）造成的破坏。当年海燕夺走了7300多条人命，总经济损失约达22亿美元（约30亿新元）。

雷伊横扫菲律宾后风速减弱，并已朝越南方向挺进。菲律宾位于西太平洋台风带，平均每年遭受20场台风或热带风暴。