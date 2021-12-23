“雷伊”快速升级为5级超级台风 菲当局：风暴强度超乎预测

（新加坡／卢纳将军城综合电）天气预报员指出，台风“雷伊”快速增速，在极短时间内晋级为5级超级台风，因此才会在菲律宾造成远超想象的巨大破坏。

风速时速高达210公里

台风雷伊（Rai）是菲律宾今年遭遇的最强台风，在雷伊经历快速增强的过程之前，预报员警告说，这是一场可能带来“相当大破坏”的风暴，风速可能达每小时165公里。

谁知雷伊快速加剧，登陆时夹带着时速高达每小时210公里的强风，导致砖房掀顶、木屋散架，电缆架扯倒，很多村庄被淹没。除了民宅，许多医院、学校和社区建筑也受创，有的只剩下瓦砾，灾情堪比2013年超级台风海燕（Haiyan）酿成的灾难。

菲律宾国家气象局专门研究雷暴的预报员佩纳兰达周二指出：“情况发展得非常快，我们的模型根本无法预测风暴加剧的方式，它超乎了我们所有的预测。”

虽然目前尚不清楚全球变暖如何切确影响这类风暴的加剧，但联合国的气候变化署发现，随着气温升高，“在过去40年里，风暴快速加剧事件的频率可能有所增加”。

在风暴迅速加剧的过程中，温暖的海水和风暴眼附近不同的风速充当能量，将其强度增大，与之相关的暴雨、洪涝灾害也增多，因此就会造成更严重的经济损失。雷伊晋升为5级超级台风后，其风速与客机起飞离地时的速度相似。

佩纳兰达透露，由于缺乏实时数据和该地区类似风暴的案例研究，预报员很难预测雷伊会加强到什么程度。

世界气象组织专门负责气候变化的媒体官员努利斯说：“预测迅速加剧风暴的挑战在于，这种情况发生的速度往往是在几个小时之内，以致启动减少灾害风险的动员和疏散群众的时间更短了。”

截至21日，雷伊已导致至少375人罹难，逾500人受伤，另有56人仍下落不明。超过40万人因为房屋被毁，目前暂时寄住在避难中心或投靠亲戚。

拥有“冲浪天堂”美誉的菲律宾南部岛屿锡亚高（Siargao），是此次受灾最严重的地区之一。雷伊登陆时，这个今年才被美国旅游杂志《康泰纳仕旅行者》读者投选为亚洲最佳岛屿的旅游名胜地首当其冲。原本雪白的沙滩、葱郁的稻田和苍翠的棕榈瞬间毁灭，这让对即将来临的圣诞节假期抱有期待的旅游业者，心情再次跌落谷底。

当地一家临海餐厅的副总厨孟多萨说：“大家原本很开心，因为岛上又热闹起来了，可是风暴却突然来袭。”

如今，当地业主面临着昂贵的维修费用，又或是得从头开始，而他们的员工则面临不确定的未来。有些业者甚至质疑是否值得重新开始。

度假村老板阿尔瓦雷斯说：“对我们来说，这场台风比冠病疫情严重多了，至少疫情没有造成任何结构性破坏。我们认为有能力重建，但如果只有我们，重建是没有意义的——我们需要整个锡亚高来重建。”