加强防御奥密克戎 泰国计划让前线人员打第四剂疫苗

泰国公共卫生部门免疫促进小组委员会周三确定，有必要推出额外追加剂接种计划。这项决议周四提交至全国传染病委员会，由该委员会定夺。

（曼谷／河内／马尼拉综合电）为加强对冠病变种毒株奥密克戎的防御力度，泰国准备让医护人员、前线公共卫生官员以及免疫力低的人接种第四剂冠病疫苗。

泰国公共卫生部门免疫促进小组委员会周三确定，有必要推出额外追加剂接种计划。这项决议周四提交至全国传染病委员会，由该委员会定夺。

免疫促进小组委员会主席疾病控制厅厅长欧帕斯说，为加强免疫力，第四剂疫苗应属于mRNA疫苗（如辉瑞、莫德纳）或病毒载体疫苗（如阿斯利康）。他指出，首两剂疫苗接种了中国科兴灭活疫苗的人应该选择阿斯利康或辉瑞疫苗作为第三和第四剂疫苗；若接种的第三剂疫苗为辉瑞疫苗，则应同样选择辉瑞为第四剂疫苗。

他说，医护人员以及有潜在疾病以致免疫力低的人，现在就应接种第四剂疫苗。一旦接种第四剂疫苗的建议获得全国传染病委员会通过，符合资格者可立即接种。

奥密克戎在全球快速传播，接种追加剂刻不容缓。不少研究显示，现有疫苗对奥密克戎的有效性显著低于其他毒株，不过接种追加剂，有助于降低奥密克戎感染者住院、病危或死亡的概率。

为防止冠病在年底佳节期间加速传播，各国纷纷收紧防疫措施。在印度尼西亚，雅加达警方宣布，元旦前夕夜晚禁止举行庆祝活动。禁令生效时间是从12月31日10时至翌日1月1日凌晨4时。

雅加达交通警察部主管沙姆波多说，警察到时会突击检查咖啡馆、餐馆、卡拉OK酒廊等娱乐场，确保没有聚会活动。他强调，室内户外都不可以举行新年庆祝会，而且禁止燃放爆竹。

年底佳节与农历新年期间 越南禁止举办大型聚会

越南也将在年底佳节及农历新年期间禁止大型聚会。总理范明政周三在视讯会议中，向地方政府发出上述指示。他也要求采取更果断的行动，在全国范围内防控疫情。

越南政府周三发布文告说，近期多地的确诊和死亡病例增多，主要原因在于社会经济活动的恢复、德尔塔毒株的快速传播以及人民疏于防疫。

范明政指示当局密切关注疫情发展，尽早探测到新型变异毒株的入侵，以及在高危地区尤其是大城市和工业区增加冠病检测。他也呼吁加速疫苗接种，希望在今年内让所有18岁以上者完成两剂疫苗的接种，到了明年1月希望所有12岁至18岁青少年都接种两剂疫苗。

在菲律宾，该国食品和药物管理局周四批准感染冠病并可能引发重症的成人患者，在紧急情况下使用默克公司（Merck）研发的冠病口服药莫那比拉韦（molnupiravir）。这是全球首个抗冠病口服药。

当局也批准5岁至11岁的孩童接种辉瑞疫苗。为了对抗传染力更强的奥密克戎毒株，菲律宾已将接种追加剂的等候时间减半至三个月。