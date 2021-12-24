菲风灾救援缓慢 灾民申诉未得到救济

（苏里高市法新电）菲律宾遭受超级台风“雷伊”袭击一周后，救援工作进度缓慢，有灾民申诉还未得到任何救济。

在重灾区棉兰老岛北端的苏里高市（Surigao），23岁女子维多尼奥站在路旁向路过的司机乞讨金钱和食物。她说：“我们没有粮食，我的宝宝没有奶粉，也没有纸尿片……我希望政府伸出援手，即使是小小的援助也能帮得到我们。”

超级台风“雷伊”上周四横扫菲律宾中部和南部，至少375人罹难，逾500人受伤，有些岛屿完全失去电力供应。

总统杜特尔特宣布灾区进入灾难状态，除了拨款赈灾，也授权地方官员控制物价，防止商家趁灾哄抬物价。

军方和人道救援组织加紧向重灾区运送粮食、饮用水和帐篷，不过由于基础设施受损、多个地区通讯中断，救援工作因此受阻。

全国救灾署周四说，超过50万人因为房屋被毁，目前寄住在避难中心或投靠亲戚。数千英亩田地被洪水淹没，渔村毁于一旦，旅游业者失去生计。灾区内多处可见人们大排长龙等着领水或给电单车添油。

联合国人道主义事务协调办公室警告，灾民需求与援助之间存在巨大缺口，如果不尽速满足所需，灾民处境可能进一步恶化。

在苏里高市附近一条道路乞讨的孕妇孔苏莫说：“第一天我们各领了约一公斤米。”

53岁妇女索提斯说，她家种的椰子树大多在风暴中倒下，前功尽毁，重新种植需要花费几年时间。

雷伊的破坏程度可比2013年袭击菲律宾的超强台风“海燕”。雷伊所到之处，屋顶被掀、木屋坍塌、电线杆东歪西倒、树木连根拔起。红十字会主席高登说：“许多房屋被毁……贫穷循环又从头开始。”

菲律宾是台风灾害频发的国家之一，平均每年遭受约20场台风侵袭。气旋多于7月至10月间形成，雷伊此次来袭属于台风季末。