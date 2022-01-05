印尼警告煤炭供应形势严峻 全球市场感不安

（雅加达路透电）全球电厂用煤最大出口国印度尼西亚在对煤炭出口禁令进行评估之前警告，煤炭供应形势依然严峻，此一警告令全球煤炭市场感到不安。

印尼能矿部2021年12月31日宣布，为缓解当前煤炭供应紧缺问题，印尼自2022年1月1日至1月31日禁止煤炭出口，以优先应付国内电力需求。

亚洲最大经济体的大部分电力都依赖煤炭，此禁令威胁到中国、印度、日本和韩国等一些世界最大经济体的能源安全，印尼的2021年煤炭有多达73%是出口到这几个国家。

中国是世界上最大的煤炭消费国，而印尼是中国的最大煤炭供应国。昨天，中国的煤炭期货在元旦假期后的首日交易就上涨了6.4%，收盘价为每公吨713.8人民币（约152.05新元），是自去年10月19日以来的最大涨幅。

新加坡和印度的一些煤炭贸易商透露，一些较小的矿商已援引合约中的“不可抗力”（force majeure）条款宣布无法交货。合约中的“不可抗力”条款，是指在遭到无法抗拒的自然力量而无法履行合约时，不必作出损失赔偿。

印尼总统佐科3日警告，印尼煤炭开采商必须履行国内市场义务（DMO），否则政府将吊销营业许可证。

印尼当局定在今天重新评估煤炭出口禁令。分析机构Wood Mackenzie亚太煤炭研究首席分析师希明顿指出，由于主要开采商愿意与印尼国有电力公司PLN合作解决供应紧缺问题，因此出口禁令可能不到一个月就可以解除。

分析师警告说，如果禁令持续下去，占印尼2021年煤炭出口超过15%的印度，可能会从其他供应国重新安排其他供货。这可能意味着澳大利亚的煤炭需求会增加，澳洲也是亚洲的主要煤炭供应国。