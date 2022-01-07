印尼称近九成人口有冠病抗体 专家警告能否遏制新疫情仍未知

（雅加达综合电）印度尼西亚政府委托的一项调查显示，每10个印尼人当中，就有近9人拥有冠病抗体，但流行病学家警告，目前还不清楚这种免疫力是否有助于遏制新一波冠病疫情。

印尼冠病病毒专案小组发言人维库说，印度尼西亚大学的研究人员在去年10月至12月期间进行全国性的调查显示，85%以上的印尼人口已经从冠病感染及疫苗接种产生了抗体。

他说，其中73.2%具有抗体者从未接种冠病疫苗，也没有冠病病毒确诊纪录。但他强调，这只是反映有关受调查地区的抗体水平，并不代表全国的情况。

参与调查的流行病学家潘杜·里奥诺说，免疫水平可以解释为什么自2021年中期以来，冠病感染率没有大幅上升。

印尼第二波疫情在德尔塔变种毒株的驱动下，去年7月和8月达到顶峰，近几个月来，染疫者从每天5万多人骤降到每天只有几百人。

潘杜说，抗体可对新变种毒株提供一些保护，包括传播性高的奥密克戎，但他表示，这需要几个月才能让人看得清楚。

他说，这项调查并不否定有必要为更多人接种疫苗，即使是那些已经被感染的人。在印尼2.7亿人口中，约42%已完成接种。

澳洲专家：印尼接种率低不能保证抗体可持续多久

澳大利亚格里菲斯大学的流行病学家迪基·布迪曼没有参与这项调查，他说，应该谨慎对待这些发现，因为印尼的疫苗接种率落后于许多国家，而且不能保证抗体可能持续多久。

印尼政府1月宣布缩短入境旅客的隔离时间，与东南亚紧闭国门以降低病毒传播的行动背道而驰，而印尼的奥密克戎确诊病例持续增加。截至本月4日，有254人感染奥密克戎变种毒株，比3日激增162起，其中15起为本土感染病例，其余为境外输入病例。

印尼卫生部昨日通报533起确诊病例，雅加达占267起，写下两个月来的最高纪录，这意味着当局可能收紧防疫措施。印尼政府早前说，如果每日病例介于500起至1000起，当局将实施更严格防疫措施。

为了防范奥密克戎毒株的传播，印尼宣布从今日起，暂时禁止14个出现奥密克戎疫情的国家，包括南非、挪威、法国、英国及丹麦等。