受台风“雷伊”重创 菲律宾灾民达900万人

（联合国法新电）根据联合国，超强台风“雷伊”在菲律宾造成的破坏在初步评估中被严重低估，受灾人数比原先预计多两倍，达900万人。

破坏力比最初想象严重 有必要调高筹款目标

菲律宾12月16日遭去年第15个也是最强的台风雷伊（Rai）侵袭，台风所到之处造成毁灭性破坏，导致406人死亡，菲律宾中部和南部地区大面积受到重创。

联合国上周为灾民展开筹款活动，原本的目标是筹集1.072亿美元（约1.44亿新元），但联合国驻菲律宾兼人道主义协调员冈萨雷斯周四表示，由于超过66项实地评估显示，雷伊的破坏力远比最初想象严重，因此有必要调高筹款目标。

根据冈萨雷斯，雷伊摧毁了超过150万所房屋，相等于2013年超强台风“海燕”袭击时造成的三分之一破坏程度，因此菲律宾急需更多资源。

此外，菲律宾中南部许多地区本就因为冠病疫情、贫困和营养不良等问题而苦苦挣扎，雷伊来袭更是使这些地区的经济几乎停罢。冈萨雷斯说：“这是一个非常脆弱的地区。”

到目前为止，联合国只筹集到目标款项的40%。冈萨雷斯呼吁国际社会和菲律宾并肩抗灾，以免雷伊台风成为“被遗忘的危机”。

过去一个月来，人道主义组织一直在与菲律宾政府合作，分发食品包、饮用水、帐篷和重建房屋的材料。但是，灾难的规模、某些地区缺乏电力和通信，以及为应对冠病疫情而逐渐耗尽的政府资金，都阻碍了援助工作。

菲律宾当局早前曾表示，雷伊快速增速，在极短时间内晋级为5级超级台风，因此才造成远超想象的巨大破坏。科学家早已警告，随着全球变暖，台风的增强速度将越来越快，而每年平均遭受20次风暴袭击的菲律宾，将是最易受影响的国家之一。