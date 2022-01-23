翁俊民：履行责任与义务 印尼华族要时刻反省为国家做出贡献

翁俊民相信印尼华族受到印尼政府和全体国民的认可，但他提醒印尼华族在寻找自身定位与建立身份认同的过程中，要时刻反省自己是否为国家作出贡献，是否履行应尽的责任与义务。

在印度尼西亚出生长大，在新加坡念大学，再回到祖国创立了自己的商业王国，近年更获委成为总统国策顾问，翁俊民相信印尼华族受到印尼政府和全体国民的认可，但他提醒印尼华族在寻找自身定位与建立身份认同的过程中，要时刻反省自己是否为国家作出贡献，是否履行应尽的责任与义务。

翁俊民是印尼国信集团（Mayapada Group）创办人，他昨天在新加坡《联合早报》与马来西亚、印尼三国媒体与学府联办的“东南亚讲堂”上，主讲“印尼华商今昔——国家定位和角色”。这场三国跨境线上与线下活动，由《联合早报》前总编辑林任君主持。

翁俊民在演讲中，引述美国前总统肯尼迪的名言“不要问国家为你做了什么，要问你为这个国家做了什么”，来提醒包括华商在内的印尼华人，应履行作为公民的义务和责任。

他说：“比如我们企业家，如果我们官商勾结，让国家银行受到亏损；拿国家的钱，做伤害环境的事，那怎么会被印尼人民接受和尊重吗？”

他认为，过去几十年来印尼华人企业家到底做了什么，是值得思考的、“严肃的问题”。他提出，排华问题要从两方面看，虽然谈到排华问题时很容易怪罪别人，但印尼人其实是世上少有的、非常谦卑善良的人民，“1997年之前，很多华族企业家觉得自己非常有影响力，因为背后有某某政治家或权力人士……但是印尼人民不能接受。很多富豪建房子时，周围都是平民，这叫印尼人民怎么认同我们呢？”

华族在印尼是少数种族，只占印尼人口约3.3％。印尼政府实施同化政策30多年，大多数华人已不谙华文，年轻一代的华族也不甚了解族群问题的根源。然而，当政治出现危机时，例如在1998年印尼排华事件中，华人却成了代罪羔羊。过去20多年来，印尼华人的地位有所提升，同化政策也比以前放松。不过，随着印尼回教强硬派势力抬头，印尼华人又开始担心日后再次成为代罪羔羊。

对此，翁俊民指出，排华不是印尼的国策，事实上，印尼政府和人民都认可华人的贡献，国会和内阁也有不少华族议员和部长。翁俊民本人就是总统国策顾问理事会的九位成员之一，这是一个具有宪法地位的委员会，为总统提供咨询，翁俊民是唯一一名华人。

印尼华族要有本土意识

他强调，印尼华人应当审视自己是否履行国民的责任和义务，“如果我们轻易地归咎于印尼人民，那我们的定位永远不清楚”。

印尼华族要有本土意识，不过于突出华人在印尼整体社会中的独特性，是他贯穿讲座的主题。例如，他提醒印尼的华族友人，在即将来临的农历新年，不要在街上敲锣打鼓舞龙舞狮，虽然印尼政府很宽容，但华族要顾及其他种族的感受。他说：“事实上，龙狮也不是中国文化，而是中国南方的习俗，中国最大的文化是孝敬父母、勤劳、诚恳、助人，你不能拿一个习俗就说是中国的文化。”

本区域低调慈善家

他也澄清，自己近年推动东爪哇泗水中华中学复办，不仅仅是为了恢复一所华校，而是要回馈家乡；华文也不是泗水中华中学的主要语言，而是英文、印尼文和华文，以符合当前的需要。

翁俊民也是本区域低调的慈善家。主持人林任君说，翁俊民在新加坡报章上看到弱势群体需要帮助的新闻，会通过报社捐钱给有需要的人。对此，翁俊民说，他的信仰告诉他，“我们不是财富的拥有者，我们是财富的管理者”，因此他尽力而为，帮助有需要的人。

翁俊民也提到，印尼没有忘记新加坡在1997年亚洲金融风暴时给印尼提供的帮助。他说：“当1997、98年印尼面对财政危机时，新加坡是第一个表态愿意帮助印尼的国家，答应了50亿美元帮助印尼，虽然最后没有用到，但是这个献议，我们很感恩，铭记于心。”

“东南亚讲堂”系列是《联合早报》首次与马来西亚的世界华文媒体集团、南方大学学院，以及印度尼西亚国信集团和《国际日报》联办，在线上线下同时进行的跨境讲堂。这个系列不定期邀请本区域的重磅或有影响力人物，聚焦当地政治、社会，以及经济等议题，分享独特观察与见解。

昨天的首场讲堂在新报业媒体礼堂举行，现场约50名受邀嘉宾出席，线上平台播出首七个小时在全球吸引累计近2万人观看。

翁俊民语言生动，生活中的各种例子信手拈来，例如他在开场白说到自己一次原本打算捐款100万美元（约134万新元），却说成1亿美元，立刻带活了全场的气氛。

新马印多个平台播出 七小时观看人次近2万

“东南亚讲堂”系列首场座谈会上午11时开始，截至下午6时，面簿、YouTube、推特总观看次数近2万次，其中面簿总观看人数1万5000人，面簿总互动次数684次，凸显新马印媒体的同步直播触及了更多更广的观众。

“东南亚讲堂”系列首场线上线下座谈会通过八个平台发布和直播，世界各地的网民都能同步收看。（林泽锐摄）

同时直播座谈会的平台包括《联合早报》《新明日报》、早报Kopitiam、马来西亚的《星洲日报》《南洋商报》《中国报》《光明日报》、南方大学学院，以及《联合早报》YouTube频道和推特页面，观众来自马来西亚、新加坡、印尼、台湾和香港等地。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅说：“这是我们第一次通过四个平台，包括网站、面簿、推特，以及YouTube播出面向区域观众的直播节目，加上马来西亚和印尼新闻同仁的同步联播，让首场‘东南亚讲堂’触及更广大的观众。我们下来希望推出更多适合区域观众口味的时事和热点节目。”

《星洲日报》总编辑郭清江也说，马新印的中文媒体携手联办讲堂系列，提高了三地媒体在本区域的影响力；今后也可以就人民关心的课题展开跨国联访合作，为读者带来更多深度报道。

南方大学学院的“企业家大讲堂”总策划陈再藩说，三地民众可以通过同步直播，看到不同的国家背景、社会背景和格局，有一些新的冲击。“譬如翁俊民在谈印尼华商怎样对国家认可和作出贡献，这会对马来西亚观众产生一些激荡，我觉得第一场已经是成功了。”

受访线上观众也认为首场“东南亚讲堂”给他们带来新思维。新加坡观众黄琡棯说，座谈会让她收获良多，“让我对印尼有更多认识，特别是政治、社会和种族关系，让我可以从另一个层面看印尼”。

旅居香港的新加坡人卓建南也说：“翁俊民非常杰出，他很谦虚，对印尼和新加坡的贡献非常多。他的回答非常直率，非常好。”

翁俊民：钟万学很有本事但缺敏感度

翁俊民认为，雅加达特区前首长钟万学是一个很有本事，做事勤劳亲民的领袖，但他缺乏足够的敏感度。

翁俊民说自己与钟万学是世交，也是他的支持者，农历新年时去过钟万学的家，还赞扬他母亲煮的梅菜扣肉美味。

钟万学在2014年至2017年担任雅加达特区首长，2016年竞选连任首长期间被指亵渎回教，最后败选并判入狱两年。他已在2019年初出狱，同年底受委为印尼国家石油公司（Pertamina）董事长。

翁俊民说：“我们生活在印尼，有一点很重要—敏感度，要非常谨慎。”

他说：“‘阿学’（Ahok，钟万学的昵称）对事情的敏感度，的确需要加油。他是很直爽的人，说话直截了当，但在印尼这个国家，这样不行。除了会做事，还要谨慎，能够体量别人的感受。‘阿学’倒霉地少了这一点。”

翁俊民强调，钟万学事件不能代表印尼政府对华人的政策，因为印尼有很多国会议员和部长是华人，所以政府对杰出华人的贡献还是认同的。

原本要捐100万美元误说成1亿美元

翁俊民乐善好施广为人知，他昨天也分享了鲜为人知的一件事。有一回，他原本打算捐出100万美元，却不小心说成了1亿美元，相当于他当时身家的18分之一左右。

2013年，比尔及梅琳达·盖茨基金会派代表到印尼找翁俊民合作设立基金，为印尼和国际上的贫弱家庭提供帮助和疾病防控。

翁俊民说：“我本来是要讲1 million（100万美元），但因为英文讲不好，我讲成100 million（1亿美元）。”两个星期后，盖茨与翁俊民在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比签署合作协议。当时采访的记者问他，捐这么大笔钱，会不会觉得心痛。

翁俊民说：“我那个时候也不知道1亿美元有多大，但我想起小时候，时常在电视里看到一些贫穷国家的人瘦弱得皮包骨，那时候我立志如果有一天我有能力，我希望消除贫穷。我告诉那个记者，我非常开心，因为愿望终于达成了。”

话锋一转，他坦言道，“还钱的时候才知道1亿美元真不是小数目”，引起讲堂全场一阵哄堂。

2012年，翁俊民以18亿美元身家，名列印尼富豪榜第13位，1亿美元相当于18分之一的身家。

曾批评一华商炫富结果丢失重要客户

翁俊民批评一些富商爱炫耀的心理，指那些并不是真正的华人传统文化，真正的中国文化核心应该是孝敬父母、勤劳、诚恳和诚实做人。

他提到自己批评一名印尼富豪炫富的故事。当地一个富商的孩子结婚时，在媒体上大事宣传，为宾客提供免费机票到峇厘岛参加婚礼，还给每个宾客送黄金。

翁俊民说：“有记者问我有何看法，我就指责那个富商，说他损害了我们印尼华人。”

那个富商是翁俊民国信集团旗下银行的客户，对方很不高兴，就把银行里的存款全撤了，翁俊民这才知道自己得罪了一个重要的客户。

但他坚持道：“像这样的事，我们要非常谨慎。印尼有几个商人，在庆祝生日和婚姻时大事宣传。你要花钱，没有问题，最好关起门来自己和客人享受，就够了。不要炫耀，这对我们印尼华人非常不利。”

印尼经济不控制在华人手上

许多印度尼西亚人认为国家经济掌握在印尼华族手中，其实是错误的印象。事实上，印尼华商的集体财富，还不及印尼国家石油公司。

翁俊民指出，很多印尼华人从小就学做生意，善于从商，所以控制了零售业和销售网。每当印尼发生示威时，商家出于担心而关门停业，这造成一种经济停顿的错误印象，让人以为国家经济控制在华人手上。

他说：“事实上，华人企业家不堪一击。国家财富在国家的手上、国企的手里，铁路公司、电力公司、石油公司都在国家的手上。”

不过他指出，越来越多印尼华商意识到自己的企业与国家命运不可分割，所以企业营运对国家作出贡献，对于涉及环境、税务和官商合作的事务也非常谨慎。“如果华商彻底地反省，告诉我们的下一代要做正派的事，不能胡作非为。以印尼人的包容性和善良，融入主流是没有问题的。”