越南旅游部建议3月15日全面开放边界

（河内／曼谷／雅加达综合电）越南文化体育与旅游部周二提议3月15日起全面开放国际旅游，这比当局原先计划的早了三个月。

根据文化体育与旅游部将递交给越南总理范明正的提议，来访旅客出发前的冠病病毒检测须呈阴性反应，入境后也须隔离一天才能够在越南自由活动。

越南当局原本预计5月1日起才全面恢复国际旅游，尤其是越南目前因为变种毒株奥密克戎肆虐导致确诊病例再次爆增，但航空公司与旅行社忧心旅游业将错过复苏时机，因而呼吁提早重新开放。

越南在全球暴发冠病疫情后就立即采取“锁国防疫”政策，虽然这个做法最初确实让越南成为抗疫有成的少有国家之一，但对该国蓬勃发展的旅游业造成重创。

旅游业在2019年占越南国内生产总值的10%，入境旅客多达1800万人次，但去年却暴跌至15万7000人次。

越南民航管理局日前宣布，将取消对定期商业航班和不定期商业航班的限制措施。不过，当局没有说明将允许多少航班入境，仅表示入境的航班可以恢复到冠病大流行暴发前的水平，而入境旅客须遵守现行入境和疫情防控规定。

越南周二通报新增3万1814起确诊病例，写下单日新高，累计确诊病例已超过254万起，累计死亡病例则超过3万9000起。

印尼允许6岁至12岁孩童

进出雅加达购物中心

另一个东南亚国家印度尼西亚虽然确诊病例居高不下，但当局坚信最新一波疫情已达到顶峰，决定放宽防疫管制，允许6岁至12岁孩童进出首都特区雅加达的所有购物中心和娱乐场所。

为了让经济尽快复苏，印尼政府决定允许首都特区的所有购物中心、儿童游乐场和休闲区以50%的容量营运。

尽管新病例数在奥密克戎驱使下持续增加，周二的新增病例数更是写下自2020年暴发冠病疫情以来的单日新高，但领导印尼抗疫工作的海事与投资统筹部长卢胡特指出，雅加达的每日新增病例数、活跃病例数和住院人数其实已开始下降，说明第三波疫情已达顶峰。

根据印尼卫生部长布迪，第三波疫情的住院率仅是去年7月至8月的第二波疫情住院率的30%至40%，而且超过一半须住院的患者没有症状或症状轻微，死亡病例也逐步下降。他因此预计雅加达的确诊病例数本周开始下降，最终结束第三波疫情。

泰国疫情持续严峻

泰国的最新一波疫情则没有好转迹象，该国卫生部昨天通报新增1万6426起确诊病例，这是自2021年8月以来新增病例数最多的一天，累计达269万9062起。昨天还新增27起死亡病例，累计死例为2万2516起。