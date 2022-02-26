印尼6.1级浅层地震至少七死85人伤 新马也有震感

（雅加达综合电）印度尼西亚西苏门答腊省昨天上午发生里氏6.1级浅层地震，造成至少七人死亡，85人受伤。地震威力强大，邻国新加坡和马来西亚也有震感，但此次地震没有引发海啸的风险。

根据印尼气象、气候和地球物理局，地震发生于雅加达时间上午8时39分（新加坡时间早上9时39分），震中位于西苏门答腊省西海岸附近，距离印尼首都雅加达约1050公里，震源深度为10公里。

地震后发生至少15次余震，但当局并未发布海啸预警，只是警告震中附近有发生余震的可能，提醒居民冷静并保持警惕。

印尼国家减灾署发言人透露，距离震中不远、也是重灾区的西帕萨曼（Pasaman Barat）和帕萨曼（Pasaman）市共有七人遇难，另有85人受伤。地震也导致约5000人被迫离家到附近的35个避难中心留宿。

这两个地区也有超过1万所民宅和建筑物出现裂痕或受损。当地减灾局局长巴扎尔表示：“市长已经下令疏散所有建筑第二和第三层楼的人。”

帕萨曼一名市民伊尔潘达告诉当地电视台，他感受到了第一和第二次震动。他说：“第一次震动只长达几秒钟，当时人们立刻夺门而出，附近许多建筑都在摇晃。后来又发生了一次震动，这一次震感更强，越来越多人冲出门外。”

在马来西亚首都吉隆坡，不少民众打电话给消防局，表示有震感。不过，当局并未接到人员受伤或建筑受损的报告。

居住在吉隆坡郊区的男子阿克马告诉路透社说：“我感觉到震颤了一至两分钟……当时大家迅速疏散，其他楼层的人也快速撤离。”

马来西亚气象局在推文中表示，马来西亚半岛西部各州都感受到“震动”。推文说：“半岛西部地区特别是雪兰莪、霹雳、森美兰、马六甲和柔佛都感受到了震动。”

印尼地处环太平洋地震带，这是地壳上不同板块的交汇处，也是一个地震高度活跃地区，因而印尼每年发生大小地震数千次。

2018年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.5级强震，地震和所引发的海啸造成2000多人死亡。2004年，苏门答腊岛北端亚齐省附近发生9.1级大地震和海啸，造成印尼、斯里兰卡、印度、泰国和其他9个国家约22万6000人死亡。