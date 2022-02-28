除印尼和新加坡 多数东南亚国家对俄乌战事避用谴责字眼

俄罗斯大举攻入乌克兰令人震惊，不过除了印度尼西亚和新加坡，多数东南亚国家都避免使用谴责字眼，缅甸甚至对俄罗斯表示支持。各国立场分歧，作为东南亚核心组织的亚细安针对乌克兰局势发布的联合声明，只能将这场战事淡化为“武装敌对行动“，并把重心放在敦促各方对话。

身为亚细安轮值主席的柬埔寨首相洪森日前接受媒体访问时指出，亚细安须有一把“有力的声音”，所以亚细安针对俄乌局势等问题发表的声明必须反映成员国的共识。

可是要10个成员国达成共识显然不易。

俄军周四挺进乌克兰后，东南亚各国已陆续做出反应，而且立场不一。其中，新加坡“强烈谴责所有无端入侵主权国家的行为”，印尼指“对乌克兰展开的军事行动是不可接受的”。

马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨和越南在各自的声明中则专注呼吁各方克制，以和平方式对话化解冲突，没有明确批评。

发动军变夺权而被孤立的缅甸军政府，是全球少有公然支持俄罗斯的国家。缅军政府发言人告诉媒体，在俄乌问题上，俄方一直努力维护主权，“这样做是正确的，这是向世界证明俄罗斯是世界强国”。

东南亚国家反应各异很大程度是与自身和俄罗斯及乌克兰的双边关系和经贸往来有关。南洋理工大学人文、艺术与社会科学院院长廖振扬教授接受《联合早报》访问时说：“这也涉及安全关系。俄罗斯是本区域部分国家的主要军火供应商，这当然得纳入考量。”

“长久以来，越南与俄罗斯关系密切，而由军人政府领导的缅甸如今急于寻求盟友。这多重因素相叠加，导致区域国家对乌克兰危机的反应不很激烈。”

此外，东南亚远离东欧，本区域人民大多对俄乌冲突不甚理解，跟俄罗斯的经贸往来也相对较少。

Solaris Strategies国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）说：“个别亚细安国家不想被扯入一场与东南亚事务毫无关联的地缘政治危机。如果太强烈地反对俄罗斯，恐怕还会弄巧反拙，影响东南亚和中国的关系。毕竟中国和俄罗斯已成盟友……所以多数东南亚国家政府给出这种谁也不得罪、不具争议的反应。”

美媒：新加坡和台湾会支持华府对俄经济制裁

目前，国家安全直接受威胁的欧洲和美国不断在加大对俄罗斯的经济制裁。韩国、日本和澳大利亚也已加入或考虑加入制裁行列。东南亚国家对此大致没有表态，只有印尼已确认不会这么做。

不过美国《外交政策》杂志引述匿名消息称，新加坡和台湾会支持华盛顿，对俄实施经济制裁。新加坡政府尚未有相关宣布。

穆斯塔法博士直言，新加坡相对于其他区域国家，更为明确的表态在短期内或会影响新加坡和俄罗斯的双边关系，甚至招来网络报复袭击。不过他认为，新加坡的回应是恰当的，重申要坚守国际法也符合新加坡这个小国一贯的立场。

廖振扬教授也说：“乌克兰的遭遇牵扯出的问题，不单关乎新加坡外交政策的根本原则，也与我国的存亡息息相关。我们不可以让大国任意操控小国、逼后者违反自己意愿行事，然后还能安然无恙；我们不能有这样的世界。”