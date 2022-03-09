新山商家期盼狮城客回流 议员呼吁马新加速探讨双向开放

柔佛厨业联谊会会长洪瑞强接受《联合早报》访问时说，新山一些餐馆酒楼原本有四五成的顾客来自新加坡，新马两国关闭边境对业者是沉重打击。如今马国重开边境，这些餐馆的生意有望逐渐恢复。

新山地区商家非常欢迎政府开放边境，认为这有助当地经济复苏。冠病疫情暴发前，新加坡游客较常光顾的餐饮、洗车与美发业者，尤其期望重开边境能逐渐提振生意。

不过表示支持之余，受访马国议员也呼吁马国政府和新加坡加速探讨双向开放，方便两地人民来回。

柔佛厨业联谊会会长洪瑞强昨天接受《联合早报》访问时说，在冠病疫情暴发前，新加坡民众前往新山旅游、购物与探访亲友时必然会享用美食。新山的一些餐馆酒楼原本有四五成的顾客来自新加坡，新马两国关闭边境对业者是沉重打击。如今马国重开边境，这些餐馆的生意也有望逐渐恢复。

据洪瑞强透露，柔佛约有400家规模不一的餐馆酒楼，其中一些酒楼在马国实施行管令期间已经暂停营业，另一些则缩小规模继续苦撑。

新山甘抜士一家洗车店的老板也期待新加坡游客逐渐回流能带动生意恢复到疫前水平。甘抜士距离新山市中心逾10公里，但据老板透露，疫前的周末假日，到店里洗车的车子有约四成来自新加坡。

不愿具名的洗车店老板说，冠病疫情期间，不但新加坡的车子绝迹，连马国车子也少了很多，相信是因疫情打击了许多家庭的收入。

在新山实达英达花园经营发廊的尼克（Nick）则说，他曾在新加坡担任美发师10多年，2019年4月带着积蓄回到新山创业，没想到隔年就碰上冠病疫情。

他原本有约七成的顾客是新加坡人，但新马两国关闭边境后，这些顾客都无法上门了。

马国议员李文材建议

进一步放宽防疫措施

尼克表示，马国实施行动管制令期间，政府虽有提供一些补贴，但毕竟杯水车薪。他因此搬到租金较低廉的地点继续营业。他希望当局开放边境后，新加坡的老顾客会逐渐回流。

马国冠病疫情未见趋缓，过去两周的每日新增确诊病例都超过2万人。但马国国会议员李文材认为，4月1日开放国门是正确的决定，因为到了3月底马国的奥密克戎疫情高峰应该已过，而且多数马国成年人应该已接种追加剂。

曾任马国卫生部副部长的李文材在接受本报访问时甚至建议当局进一步放宽防疫措施。例如，外国旅客出发前既然已进行核酸检测（PCR），抵境后应可豁免进行抗原快速检测。

配合全面开放边境，李文材也认为政府应该检讨相关标准作业程序，同时制定明确的路线图，告知民众要如何逐步与病毒共存。他说：“我相信今年内肯定可以摘下口罩，相信不会超过3个月。”

原任士都兰州议员曾笳恩则对马国全面开放边境的宣布喜忧参半。高兴的是政府终于宣布明确的开放日期，但对于新马两国未能同时全面开放边境稍感失望。

马国宣布开放边境后，新加坡人入境马国无须隔离，但回返新加坡时，除非是通过疫苗接种者旅游通道（VTL）否则就得依据新加坡的防疫条例，居家隔离七天。

曾笳恩受访时指出，希望新加坡也能尽快全面开放，或至少进一步扩展新马VTL计划，延伸至私家汽车和电单车等陆路入境方式，以缓解民众出入境争相抢购车票的情况。