柔州政府将制定越堤防疫程序 详情料明天公布

（新山／雅加达综合讯）新马边境4月1日全面重开，马来西亚柔佛州政府将成立特别委员会，制定及落实适用于每天往返新柔两地的越堤族的防疫标准作业程序，预料有关详情明天公布。

柔州青年、体育、企业发展、合作社及人力资源委员会主席莫哈末海里指出，他已和柔州卫生局、人力资源局等相关单位商讨新柔跨境防疫标准作业程序细节，上述委员会会在最短时间内成立，在边境重开后和卫生部及有关当局一起执行防疫标准程序，确保越堤族恢复日常通勤后一切顺利，以及减少冠病病毒传播的隐忧。

也是柔佛拉庆区州议员的莫哈末海里昨天（3月27日）出席公开活动后，被询及柔州政府对新马边境重开的准备工作，他说，成立特别委员会负责监管跨境活动是必要的，尤其每天往返新柔两地的人数庞大且频密，防疫措施的制定与落实须考虑的因素不少。

他说：“我们已收集各方的意见，也详细讨论了开放边境后该采取什么防疫措施。一旦中央政府批准，我们会即刻公布，让各界掌握具体情况。”

另据《中国报》报道，柔州卫生及团结事务委员会主席林添顺昨天出席由柔州大臣翁哈菲兹主持的开放边境特工队会议后透露，柔州政府过去两天积极开会探讨防疫SOP细节，以及为重开国门时可能出现的各项问题商讨对策，例如开车或骑电单车通关的民众可能面对一触即通卡（Touch 'n Go）过期的问题。

他说，新山关卡已有两年多未全面运作，当局将在本月30日展开试跑，确保边境重开后民众能顺利通关。“星期二我们会发布边境开放当天执勤官员的人数、防疫SOP细节等准备工作的详情。我们估计4月1日下午至晚上会是过关人潮的高峰时段，因为恰逢星期五及清明节。我们会做好万全准备迎接返马的游子及前来观光的旅客。”

此外，掌管经济事务的首相署部长慕斯达法说，毗邻狮城的柔佛会是边境重开后马国受益最大的州属，因为停滞两年多的新马跨境活动将再次活跃，相信能带动柔佛的经济及旅游业。

柔佛重开边境 预计迎来大量印尼医疗旅客

慕斯达法昨天在雅加达出席马国医疗旅游理事会主办的医疗博览会时指出，重开边境不仅有利于刺激与新加坡的跨境经济活动，预计还会迎来大量的印度尼西亚医疗旅客，因此，政府有信心今年能达到5.5%至6.5%的预期经济增长目标。

慕斯达法也是马国医疗旅游理事会联合主席。他说，马国边境全面开放后，预计从印尼到马国寻求治疗的医疗旅客人次，能在2025年恢复到疫情前的水平，重振马国的医疗旅游业。

根据马国医疗旅游理事会的数据，2019年到马国的印尼籍医疗旅客超过67万5000人次，但在2020年至2021年，也就是冠病疫情暴发、各国封城锁国期间，到马国的印尼籍医疗旅客仅录得635人次。