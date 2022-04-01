马哈迪不排除斗士党来届大选与土团伊党合作

（浮罗交怡／瓜拉登嘉楼综合讯）马来西亚前首相及祖国斗士党创办人马哈迪说，来届大选该党会采取开放态度与其他政党合作，包括土著团结党及伊斯兰党。

马哈迪的儿子、斗士党主席慕克力也证实，国民联盟（国盟）及土团党主席慕尤丁已和马哈迪会面，讨论在第15届大选合作的事宜。

慕克力昨天出席斗士党的活动后，在记者会上受询时声称，也是前首相的慕尤丁两周前，即柔佛州选结束后不久，主动要求和马哈迪会面。

他说：“慕尤丁建议所有（政党）结盟，尽管他现在是在政府内（国盟）。现阶段我可以说的是，我们不太同意。”

慕克力指马哈迪与慕尤丁的关系目前很冷淡，因为之前发生了许多事。但他也补充道：“我们‘旧伤’未愈，不过我们也明白，为了国家及人民，只要目的是正确的，我们愿意做任何事。”

尽管慕克力没有说明，但他所指的相信是马哈迪在2020年“喜来登事件”中辞去首相一事。慕尤丁当时被指背叛马哈迪，成为新任首相。

目前，马国多个在野党都在商议于来届大选合作的可能，不过，马哈迪否认斗士党将与土团党、民政党及沙巴民兴党组成新的政治联盟。

马哈迪也是吉打州浮罗交怡区国会议员。他周三在选区出席一项派送物资的活动后受访时说，不管什么政党，要合作的先决条件是清廉及有诚意。

“我们绝不和贪污、盗贼统治及到处派钱收买选票的政党合作。”

他也说，现阶段斗士党仍是单独政党，并未与其他政党结盟。“我们还不打算加入（任何政党），因为若与其他政党联盟，他们要按他们的方式行事，而我们也想根据自己的方式斗争。”