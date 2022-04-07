马国近日将公布新条例 防外国车添RON95汽油

（新山综合讯）马来西亚政府近日将公布新条例，防止外国注册车辆在马国添加RON95汽油。新山地区油站业者已经采取额外措施，包括提醒外国车主只能添加RON97汽油。

据马来语电视台Astro Awani报道，马国国内贸易及消费人事务部长亚历山大昨天（4月6日）透露，贸消部已经加强并精简现有法律，希望能更好解决这个问题。“我们知道发生这类事件，也注意到网上流传的照片及投诉。的确，自几天前边境开放后，我们发现外国注册车辆添加RON95汽油。外国车辆不能添加这种（政府提供）补贴的RON95汽油。”

亚历山大说，贸消部没有足够人力监督柔佛边境地区的每家油站，因此希望透过即将宣布的新条例改善这种情况。“全国约有2000多名执法人员，若要时时监控每家油站是远远不足的，我们还必须监控其他地区。”

他说，交通部也一直要求油站运营商合作，监控并禁止外国注册车辆添加RON95汽油，但至今违规情况还是存在。“如果外国注册车辆添加政府为马国公民补贴的汽油，将造成国家损失惨重。”

贸消部柔佛州分局局长莫哈末凯鲁昨天巡视油站后告诉媒体，一旦发现有外国车辆违例添加RON95汽油，政府将对付油站业者而非车主。“所以业者必须确保这不会发生。”

4月1日以来接获七投诉 指外国车添加RON95汽油

贸消部执法主任阿兹曼昨天在记者会上表示，马国4月1日全面重开边境后，贸消部已接获七起有关外国注册车辆添加RON95汽油的投诉，这些案件都发生在柔佛。

马国从2010年8月1日开始，禁止外国注册车辆在马国添加RON95汽油。政府当时也在全国所有油站张贴告示，提醒油站员工及外国车主注意条例。

根据规定，外国注册车辆不可购买RON95汽油，也不可于入境同日在新马边境25公里内任何油站购买超过20公升的柴油。

外国车主只能购买RON97汽油，容量不限，但必须直接注入车子油缸。

新山关卡附近一家油站主管哈希夫告诉《星报》，他们派员工到油泵站岗，注意外国车主添加的汽油类别。

哈希夫说：“在发现新加坡车主要添加RON95汽油时，我们会向他们说明当局的规定。一些顾客与我们争辩，我们坚定地告诉他们，依法只能添加RON97汽油。”他说，社交媒体几天前开始流传新加坡车辆添加RON95汽油的视频后，贸消部执法人员这几天也加强到各家油站巡逻。

另一家油站业者则说，一些新加坡电单车骑士也试图添加RON95汽油，其中一些被油站员工阻止后还发脾气，辩称当局只禁止新加坡车辆而非新加坡电单车。“当局其实是禁止所有外国交通工具添加RON95汽油。”

马国国内贸易及消费人事务部长亚历山大昨天透露，贸消部已经加强并精简现有法律，希望能更好解决这个问题。他说，贸消部没有足够人力监督柔佛边境地区的每家油站，因此希望透过即将宣布的新条例改善这种情况。