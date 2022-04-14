边境开放后 新加坡企业广招员工柔州人力短缺

招聘谘询公司Jobbuilder创办人谢佩彤告诉《东方日报》，今年1月起，每月平均有30家新加坡企业在Jobbuilder网络平台刊登征聘信息。

（新山综合讯）新加坡与马来西亚开放边境后，新加坡企业随即广招马国员工，许多早前因疫情而辞职返马的民众决定重返新加坡工作。加上不少大学毕业生因1新元兑约3令吉的汇率而选择到新加坡工作，柔佛州就业市场开始人力短缺。

招聘咨询公司Jobbuilder创办人谢佩彤告诉《东方日报》，自1月起，每月平均有30家新加坡企业在该平台刊登征聘信息。“新加坡此时需要大量员工，公司除了召回之前辞职的马国前员工，也不断招聘新人。”

她引述人力市场数据表示，新加坡的制造业和餐饮业目前相当缺人。新加坡制造厂商正在大量招聘生产操作员和工程师助理等，这些职位的月薪不超过2500新元（约7500令吉）。

谢佩彤说：“薪资方面没有大幅增长，但也有10%至15%的增幅；另有一些新加坡公司改善福利。”

她透露，新山餐饮市场目前人力需求其实也很高，相同工作在新山与新加坡的薪资数额差不多，但1新元可以兑换3令吉。即使提高薪资数额，新山业者也很难请到新员工。一些当地企业招聘数个月都仍未找到人填补空缺。

新山美乐轩酒楼东主谢平祥说，新山的酒楼都人手严重短缺，无论外场招待或内场厨房助手都相当缺乏，一般缺少四成人手。

“其中一个原因是许多员工前往新加坡另谋高就，加上年轻人不愿投入这个行业。”

新加坡企业

提高薪金吸引人才

新山一家会计公司的张姓员工指出，员工离职前往新加坡发展，这不只是柔佛州企业面对的问题，许多吉隆坡公司也有相同情况。

他说，以会计师而言，新加坡一些会计公司将员工的月薪从约3000新元提高至约4000新元，吸引一些会计师选择去新加坡工作。

柔佛巴西古当工业区一家工厂的人事部执行人员杨文苑指出，最近离职者大多前往新加坡工作。

“一些之前在新加坡失业而返马工作的马国人获得前雇主重新聘请。离职前往新加坡的员工，除了生产操作员，还有行政人员。”

马国商务酒店协会柔佛州分会主席谢秉益说，目前一般客房管理职位的月薪是1800令吉至2400令吉，与新加坡同类工作的月薪相比不具竞争优势。他说，酒店业者在复苏之际也无法提高薪资留住员工或吸引新人，因此许多人都前往赴新发展以获取更高的待遇。

新马陆路关卡开放

为马国企业创造商机

马国中国总商会柔佛州分会属下青企会主席李宜恒指出，从宏观角度看，员工流失只是总体影响中的一部分，但新马国陆路关卡开放也为马国企业创造商机，马国商家获得的正面商业机会大于人才流失的冲击。