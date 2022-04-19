印尼女歌手任G20发言人 被问普京会否出席竟避答

（雅加达彭博电）二十国集团轮值主席国印度尼西亚委任一名流行歌手作为发言人，希望借此拉近佐科政府和印尼年轻人的距离，但批评者却斥之为虚荣浮夸的任命，仅为装点门面、搞噱头。

27岁印尼女歌手兼演员阿云达·法扎·毛迪亚（Ayunda Faza Maudya）3月底受委为二十国集团（G20）主席国发言人，当时印尼正因俄乌战争引发的国际对峙陷入两难。印尼已邀请俄罗斯出席G20会议，但多个西方国家包括美国恫言，如果俄代表团出席，他们将抵制会议。

在外交和经济方面毫无经验的阿云达3月31日首次以发言人身份亮相G20新闻简报会。会上媒体一再询问俄罗斯总统普京是否会出席本届峰会，但阿云达“充耳不闻”，似乎有意回避问题。主办方甚至要求记者改问一些关于阿云达个人性格的问题。

阿云达回答彭博社的询问时说，作为发言人团队的一分子，她的职责是汇报与印尼相关的G20会议结果，至于敏感课题则交由其他代表处理。

艾尔朗加大学社会与政治科学学院副院长伊尔凡指出，阿云达曾在海外受教育，加上政府希望为年轻人树立模范，她的任命是合理的，但在G20会议这类国际大场合，这不是最佳选择。“印尼需要一个能够代表其就全球问题发言的代表……在此情况下，任用年轻人会被视为搞噱头”。

印尼国家研究与创新署政治研究员瓦西斯托说：“这些象征性的任命只为缓解年轻人对就业、公共服务等关键问题的批评。”

他说，佐科政府的触角延伸“偏向背景优越的城市青年，因为这符合他们想要推广的千禧一代理念，而占多数的中低收入农村年轻人则被排除在外”。

印尼2亿7300万人口当中，过半为35岁以下的年轻人，而去年印尼16岁至30岁群体的失业率高达14％左右。相对的，印尼全国失业率为6.5%。

2019年，佐科委任七名千禧一代特别工作人员为他提供建议，这些人包括印尼CT集团大亨凯鲁的25岁女儿以及两名初创企业创始人。几个月后，其中一名初创企业创始人因滥用官方信笺为其公司活动宣传而引咎辞职，另一创始人则因其公司获选为处理14亿美元国家就业培训合同的公司之一，引起公众反弹后辞职。