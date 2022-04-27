美国持续施压印尼邀乌总统出席G20 佐科左右为难

彭博社前天引述知情官员透露，美国和一些七国集团（G7）成员正要求印尼如果不能排除普京，至少应邀请泽连斯基出席G20的一些会议。知情官员透露，美国近来在闭门场合再次为此对印尼施压。白宫发言人被询问时拒绝置评。

（新加坡综合讯）俄乌战事延烧，外交角力也蔓延到预定今年11月在印度尼西亚举行的20国集团（G20）峰会。美国及一些西方国家要求将俄罗斯排除出G20不成功，近期继续在闭门场合施压印尼邀请乌克兰总统泽连斯基与会。

综合各方报道，如何处理G20的邀请名单，已让G20轮值主席国印尼陷入左右为难。印尼原本寄望通过这场汇集全球最主要经济体的会议来展现外交和领导能力，但俄乌战争的爆发，让G20成了印尼的棘手难题。

自从上个月以来，美国、加拿大、英国和澳大利亚就强烈主张将俄罗斯排除出G20。不过，G20成员国对俄乌战事及是否应制裁俄罗斯的立场不一，其中中国就反对剔除俄罗斯。印尼则表示将保持中立，会根据程序邀请所有G20成员。也有亚洲国家的官员指出，目前根本没有剥夺俄罗斯G20成员国资格的程序。

彭博社前天（4月25日）引述知情官员透露，美国和一些七国集团（G7）成员正要求印尼如果不能排除普京，至少应邀请泽连斯基出席G20的一些会议。知情官员透露，美国近来在闭门场合再次为此对印尼施压。白宫发言人被询问时拒绝置评。

传统上，东道主可邀请其他国家以观察员的身份参与峰会期间一些会议。印尼目前还在考虑是否邀请乌克兰。

学者：印尼左右为难

南洋理工大学人文、艺术与社会科学院院长廖振扬教授接受《联合早报》访问时分析，印尼最大的担忧是如果邀请乌克兰，峰会将被俄乌冲突主导，而偏离了经济复苏和气候变化等议程。

廖振扬也预见，如果同时邀请普京和泽连斯基，印尼将需要管理峰会上对乌克兰冲突的两极化意见。“一边是欧美，另一边是俄罗斯和中国。在这种情况下，印尼需要靠纯熟的外交技能来引导峰会。”

不仅如此，如果普京和泽连斯基都亲身赴会，也会成为印尼在行政及外交上的噩梦。普京多半不会出席任何有泽连斯基在场的活动，而美国总统拜登跟普京也是关系紧张。到时，印尼该如何设计峰会流程，避免让普京和拜登碰面，将是一大挑战。

而就算印尼同意美国等的要求，邀请乌克兰出席G20，一些国家还是有可能抵制G20峰会，或派较低级别的代表团出席。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员斯托里（Ian Storey）对《联合早报》分析，印尼邀请乌克兰虽可安抚西方国家，但也可能激怒俄罗斯。斯托里认为，无论印尼如何处理，G20峰会被俄乌战争主导的情况都是不可避免的。

其实，上星期（4月20日）在华盛顿举行的G20财长及央行行长会议，就已预示了11月峇厘岛G20峰会所可能面临的窘境。当天会议上，当俄罗斯代表发言时，美国、英国及加拿大的财长和央行行长离场，其他一些远程与会的代表则关闭摄像头，以示抗议和抵制。会议也没有按照惯例发表联合公报。

根据彭博社消息，G7国家目前正在就俄罗斯可能出席11月的峰会制定统一立场，包括可能不会在峰会后发表联合公报。

佐科下月赴美 或有机会说服拜登

印尼总统佐科下个月有一次面对面游说拜登的机会。他将于5月12日至13日，到华盛顿出席美国—亚细安特别峰会。

印尼《雅加达邮报》4月21日发表社论称，佐科此行肩负一项额外任务，就是说服拜登，允许印尼在G20峰会前为交战中的俄乌双方找到双赢方案。社论认为，佐科是否能成功地让拜登在乌克兰战争问题上保持耐性，说服拜登出席峇厘岛的G20峰会，至关重要。

印尼最终会不会对泽连斯基发出邀请，目前谁都说不准。但廖振扬说，这可能是不错的主意，国际社会可以以此作为调解工作的起点。“印尼一直坚持中立立场，但鉴于目前的冲突，这并不容易。但印尼可通过扮演调解人的角色，表达它想要在国际事务中发挥重要作用的意愿。”

廖振扬强调，扮演调解人讲求的是有效性，与声望无关。但他坦言，从目前的情况来看，这将是一项非常艰巨的任务。