马国5月1日起大幅放宽防疫措施 户外免戴口罩 已接种者入境不必检测 取消一米社交距离 出入场所无须扫描

13岁以上且完成接种冠病疫苗的旅客、入境前已经痊愈六天至60天的冠病患者，以及所有12岁以下者入境马国前或入境时都不必接受冠病检测。此外，外国入境者须购买冠病保险的规定也将取消。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府宣布，5月1日起大幅放宽九项防疫措施，包括人们到时在户外活动可选择不戴口罩、大多数情况下不必保持一米安全距离、人们不论是否接种了冠病疫苗都可自由进出公共场所；还有，大多数国内外入境者到时也不用再做冠病检测。

马来西亚卫生部长凯利昨天（4月27日）在线上记者会表示，国内外旅客目前入境马国时得遵守的核酸检测或抗原快速检测，5月1日起全都取消。到时，13岁以上且完成接种冠病疫苗的国内外旅客、入境前已经痊愈六天至60天的冠病患者，以及所有12岁以下者入境马国前或入境时都不必接受冠病检测。

他说，政府到时也将取消目前要求特定的外国入境者购买冠病保险的规定。

不过，他提醒，所有旅客5月1日之后入境马国时，仍必须展示MySejahtera手机应用内的旅客卡。换言之，旅客入境前仍必须下载这个手机应用。

那些尚未接种疫苗或尚未完成接种疫苗的入境者，到时仍必须在入境马国前48小时内由专业人员进行核酸检测或抗原快速检测。他们入境后还必须由医生进行抗原快速检测，接着必须居家隔离五天。他们也必须在居家隔离的第四天进行核酸检测，并在第五天进行抗原快速检测。

在昨天的记者会上，凯利宣布，5月1日起，无论是否接种冠病疫苗，人们到时都可自由进出公共场所。不过，冠病确诊病患、居家隔离者除外。他也说，政府还是劝请人们，避免前往人潮拥挤的场所，毕竟现在冠病疫情尚未完全结束。

他说，5月1日起，政府将取消保持一米社交距离的防疫规定。无论室内或户外，这项规定都不再适用。不过，他说，到时人们如果没戴口罩在户外活动，政府鼓励人们继续保持一米社交距离。

从5月15日起，政府也将取消国家安全理事会（MKN）下达的一些商业领域禁止营业指示，这表示禁止营业近两年的夜店及夜总会到时将可重开。相关机构正在准备夜店及夜总会重开的规定，之后就会宣布。

凯利说，当地民众5月1日开始也不必再扫描卫生部的防疫手机应用MySejahtera；但他强调，MySejahtera依然有其功能，民众不必立即卸载。例如当局将利用它的热点侦测功能，侦测狂犬病、麻疹、手足口症和骨痛热症等其他疾病的热点地区。

他之前接受马国媒体访问时表示，政府不排除将MySejahtera应用程式转为其他公共卫生用途的系统。他说，马国目前没有任何电子健康记录系统，但MySejahtera已有超过3800万名用户，这能成为卫生部记录马国民众健康的平台。

明起发布疫情数据改每周一次

凯利也说，明天（4月29日）开始，不再每天发布疫情数据，将改为每周一次。

凯利在记者会结束前也感性地说：“我感谢大家，我们已经来到这个阶段，可说还剩最后一两步就能回到（疫情前的）正常阶段。”但他仍提醒民众：“我要再次强调，我们还处于地方流行病过渡阶段，尚未宣布地方流行病阶段结束。我们仍要小心和保持警惕。”

他说：“我们现在处于疫情受控的阶段。对于过去两年没有回乡过节的民众，卫生部已经全力以赴了。今年回乡吧。”