印尼政情

印尼禁止原棕油和棕榈油产品出口 全球食用油市场不确定性加剧

来自 / 联合早报

发布 / 2022年4月28日 5:00 AM

印度尼西亚的棕榈油出口政策一再修改，图为印尼廖内省一个种植园的工人昨天搬运棕榈树的棕果准备送去工厂。（路透社）
印度尼西亚的棕榈油出口政策一再修改，图为印尼廖内省一个种植园的工人昨天搬运棕榈树的棕果准备送去工厂。（路透社）

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由于印尼国内出现食用油短缺，总统佐科上周五宣布从4月28日起禁止食用油和食用油原材料出口，引发全球食品油市场震荡。后来经济事务统筹部长艾尔朗加澄清说出口禁令不包括原棕油，不料却在禁令生效几个小时前，当局又修改棕榈油出口政策，再次加剧全球食用油市场的不确定性。

（雅加达综合电）世界最大棕榈油产地印度尼西亚周三（27日）再改棕榈油出口禁令，宣布原棕油和其他棕榈油产品也将禁止出口，再次加剧全球食用油市场的不确定性。

印尼经济事务统筹部长艾尔朗加昨天在简报会上说，棕榈油出口禁令将扩大到涵盖原棕油、精炼棕榈油（RBD Palm oil）以及用过的食用油。这项宣布推翻了他之前一天的说法，指禁令将只限于精炼软质棕榈油（RBD Palm olein）出口。

艾尔朗加说：“这项改变是根据总统的决定以及考虑所收集到的民众反馈而做出的。”

印尼总统佐科也在昨天发布声明中说，国民对可负担得起的粮食包括食用油的需求，比关注出口收益更重要。“一旦满足了国内需求，我必定解除出口禁令，因为国家需要税收，需要外汇，需要维持贸易顺差，但是确保人民的基本需求获得满足是更重要的优先考量。”

由于印尼国内出现食用油短缺，佐科上周五宣布从4月28日起禁止食用油和食用油原材料出口，引发全球食品油市场震荡。后来艾尔朗加澄清说出口禁令不包括原棕油，不料却在禁令生效几个小时前，当局又修改棕榈油出口政策，再次加剧全球食品油市场的不确定性。

基于担心印尼出口商在禁令实施前来不及出货运上船，马来西亚市场的棕榈油期货交易昨天已上扬9.8%。

精炼软质棕榈油是加工制成品，通常用作日常烹饪的食用油以及食品加工的煎炸油，占印尼棕榈油出口总量的四成左右。

全球棕榈油价格去年开始飙升，印尼食用油价格也随之上涨。最新官方数据显示，食用油价格过去一年涨幅逾70%，目前平均一公升要2万6436印尼盾（约2.50新元）。

据报道，出口禁令将维持到印尼国内的食用油价格降低至每公升1万4000印尼盾（约1.34新元）。

除了食用油，其他主要食品如大豆、白糖、鸡蛋的价格也在斋戒月前一周创下50%至90%的年涨幅，食品价格飙涨引发该国民众的不满，佐科的民意支持率也跟着下跌至冠病疫情暴发以来的最低水平。

民调：对佐科满意度 滑落约15个百分点

印尼民调机构Indikator的最新民调显示，印尼人民对佐科的满意度在过去三个月内滑落了约15个百分点。

今年1月初，当基本商品包括食用油价格仍相对低的时候，多达75.3%受访者对佐科的执政表现感到满意，这是佐科担任总统七年来享有的最高支持率，主要得益于政府应对疫情得当收获民心。

然而随着食品价格攀高，佐科的支持率逐渐退低，2月时为71.7%，到了4月14日至19日，全国1220名受访者中，仅59.9%认可佐科的表现。一直以来，佐科的支持率都远高于60%，只有在2021年7月冠病疫情高峰期间曾一度明显滑落。

最新民调中，逾三分之一受访者表示基本物价持续上涨，是他们对佐科政府不满的主要原因，每五人当中就有四人申诉近来难以买到食用油。

民调也发现民众普遍认为佐科政府过度聚焦政治事务，对民间疾苦欠缺关注。该民调指出，政府若不想失去人民的信任，应当将人民的需要摆在首位。

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