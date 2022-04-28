印尼禁止原棕油和棕榈油产品出口 全球食用油市场不确定性加剧

由于印尼国内出现食用油短缺，总统佐科上周五宣布从4月28日起禁止食用油和食用油原材料出口，引发全球食品油市场震荡。后来经济事务统筹部长艾尔朗加澄清说出口禁令不包括原棕油，不料却在禁令生效几个小时前，当局又修改棕榈油出口政策，再次加剧全球食用油市场的不确定性。

（雅加达综合电）世界最大棕榈油产地印度尼西亚周三（27日）再改棕榈油出口禁令，宣布原棕油和其他棕榈油产品也将禁止出口，再次加剧全球食用油市场的不确定性。

印尼经济事务统筹部长艾尔朗加昨天在简报会上说，棕榈油出口禁令将扩大到涵盖原棕油、精炼棕榈油（RBD Palm oil）以及用过的食用油。这项宣布推翻了他之前一天的说法，指禁令将只限于精炼软质棕榈油（RBD Palm olein）出口。

艾尔朗加说：“这项改变是根据总统的决定以及考虑所收集到的民众反馈而做出的。”

印尼总统佐科也在昨天发布声明中说，国民对可负担得起的粮食包括食用油的需求，比关注出口收益更重要。“一旦满足了国内需求，我必定解除出口禁令，因为国家需要税收，需要外汇，需要维持贸易顺差，但是确保人民的基本需求获得满足是更重要的优先考量。”

由于印尼国内出现食用油短缺，佐科上周五宣布从4月28日起禁止食用油和食用油原材料出口，引发全球食品油市场震荡。后来艾尔朗加澄清说出口禁令不包括原棕油，不料却在禁令生效几个小时前，当局又修改棕榈油出口政策，再次加剧全球食品油市场的不确定性。

基于担心印尼出口商在禁令实施前来不及出货运上船，马来西亚市场的棕榈油期货交易昨天已上扬9.8%。

精炼软质棕榈油是加工制成品，通常用作日常烹饪的食用油以及食品加工的煎炸油，占印尼棕榈油出口总量的四成左右。

全球棕榈油价格去年开始飙升，印尼食用油价格也随之上涨。最新官方数据显示，食用油价格过去一年涨幅逾70%，目前平均一公升要2万6436印尼盾（约2.50新元）。

据报道，出口禁令将维持到印尼国内的食用油价格降低至每公升1万4000印尼盾（约1.34新元）。

除了食用油，其他主要食品如大豆、白糖、鸡蛋的价格也在斋戒月前一周创下50%至90%的年涨幅，食品价格飙涨引发该国民众的不满，佐科的民意支持率也跟着下跌至冠病疫情暴发以来的最低水平。

民调：对佐科满意度 滑落约15个百分点

印尼民调机构Indikator的最新民调显示，印尼人民对佐科的满意度在过去三个月内滑落了约15个百分点。

今年1月初，当基本商品包括食用油价格仍相对低的时候，多达75.3%受访者对佐科的执政表现感到满意，这是佐科担任总统七年来享有的最高支持率，主要得益于政府应对疫情得当收获民心。

然而随着食品价格攀高，佐科的支持率逐渐退低，2月时为71.7%，到了4月14日至19日，全国1220名受访者中，仅59.9%认可佐科的表现。一直以来，佐科的支持率都远高于60%，只有在2021年7月冠病疫情高峰期间曾一度明显滑落。

最新民调中，逾三分之一受访者表示基本物价持续上涨，是他们对佐科政府不满的主要原因，每五人当中就有四人申诉近来难以买到食用油。

民调也发现民众普遍认为佐科政府过度聚焦政治事务，对民间疾苦欠缺关注。该民调指出，政府若不想失去人民的信任，应当将人民的需要摆在首位。