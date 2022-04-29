印尼禁止棕榈油出口 估计每月损失14亿美元外汇收入

（雅加达综合电）印度尼西亚昨天开始实施棕榈油出口禁令，当地主要棕榈油种植公司的股价应声下跌，而印尼估计每月将损失多达14亿美元的外汇收入。不过旨在抑制国内油价的这道禁令，让总统佐科原本低迷的民意支持率显著回升。

由于印尼国内食用油短缺，佐科上周宣布从4月28日起禁止食用油和食用油原材料出口。

印尼是世界最大棕榈油出产国，出口禁令将使其蒙受巨大的外汇损失。印尼曼迪利银行经济师安德里安估计，禁令若实施一个月，印尼将少赚14亿美元（约19.4亿新元）的外汇。这是根据平均每月出口106万吨精炼软质棕榈油（RBD palm olein）、每吨售价1300美元而得出的估算。

印尼宝石银行首席经济师乔舒亚指出，精炼软质棕榈油占原棕油和原棕油产品总出口的50.3％，2021年平均每月出口总值约11亿美元。他估计禁令实施一个月，外汇损失将介于7亿至12亿美元之间。

出重拳抑制食品价格飙涨 佐科支持率回升

印尼主要棕榈油种植公司的股价在周四纷纷滑落，最大棕榈油生产商阿斯塔农业（Astra Agro Lestari）股价跌幅多达6.6％。印尼盾也受到卖压，汇率跌至2021年7月以来的最低点。

佐科为抑制飙涨的食品价格不惜重拳出击，总算挽回了一些民意。民调机构“印尼政治指标”（Indikator Politik）本月20日至25日进行的民调显示，棕榈油出口禁令的颁布使佐科的支持率回升4个百分点至64.1％。此前一周，他的支持率滑落至59.9％，是冠病疫情暴发以来的最低水平。该民调访问了约1200人，66％认为禁止棕榈油出口以保障国内食用油供应是必要的。

然而这个禁令在全球食品油市场引起震荡，棕榈油及其替代品大豆油的价格飙升。

印度是全球最大棕榈油进口国，近半数供应来自印尼。印度炼油商协会主席查图维迪说，印尼的出口禁令“对大家造成了通胀压力”。

印度四名官员周四告诉路透社，至少29万吨原本要出口到印度的食用油赶不及在印尼出口禁令实施前装载上船运送出去，目前积压在印尼海港和榨油工厂。他们说印尼出口禁令将导致印度国内植物油短缺。