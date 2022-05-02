日相岸田访印越推动经济安全合作

（雅加达／河内综合电）日本首相岸田文雄过去三天访问印度尼西亚和越南，日越双方将致力于在后冠病疫情阶段促进经济复苏合作，印尼则希望日本参与迁都计划和可再生能源转型。

岸田从4月29日起访问印尼、越南和泰国，之后前往英国和意大利。越南总理范明政昨天在河内接待岸田，两人在会谈后举行联合记者会。

助越深入参与全球供应链

日越两国同意在疫情之后加强经济复苏合作，推进两个经济体和生产供应链的互联互通，加强投资、贸易、配套产业、数码化转型、创新创意、智慧城市、高科技农业、能源转型等领域的合作。日本也将推进技术转让，使越南更深入地参与区域乃至全球供应链，帮助越南履行到2050年实现净零排放承诺，继续促进国防安全合作等。

两国领导人还讨论了地区和国际问题，同意在亚细安、湄公河、联合国等国际和区域论坛上保持密切配合，加强合作应对气候变化、流行病等全球挑战；密切协调开展《跨太平洋伙伴全面进展协定》和《区域全面经济伙伴关系协定》。

他们也谈到南中国海问题，强调了确保南中国海安全、航行和飞越自由与安全的重要性，在国际法特别是《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上以包括全面尊重外交和法律程序、不使用武力或以武力相威胁在内的和平方式解决争端，全面有效落实《南中国海各方行为宣言》，尽快完成符合国际法和具有法律约束力的有效且实质性的《南中国海行为准则》。

印尼盼日本 参与新首都基建项目

岸田29日与印尼总统佐科举行会谈，佐科希望日本在印尼进行更多的投资与合作。

佐科在联合记者会上说：“展望未来，印尼期待日本参与我们其他基础设施项目，如新首都努桑塔拉和安汶港。”

印尼计划在2024年将首都迁移至东加里曼丹省。日本风险投资公司软银原本计划对努桑塔拉投资不少于300亿美元（约415亿新元），今年3月却宣布退出。

佐科也向岸田表示，希望印尼能与日本在能源、水泥工业、农业和健康技术等其他领域展开更多合作项目。他说：“在能源和环境方面，我希望日本可以通过投资氢、生物质和乙醇等可再生能源来帮助我们加快能源转型进程。”

岸田文雄还与佐科讨论了有关中国在该区域的影响力。他于30日结束印尼的访问后，立即飞往越南展开为期两天的访问。

日本5月将召开美国、日本、澳大利亚和印度的四方安全对话（Quad）伙伴会议，岸田选在这个时间点出访是为了争取多国支持日美推动的“印度太平洋战略框架”。