马国开斋节长假后病例激增 多数患者是轻症

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病病例在开斋节长假后明显增加，上周的新增病例比节前一周增加近120%，入院率急升38%。但绝大多数患者是轻症，这期间加护病房床位占用率约减一成。

马国卫生总监诺希山昨天在社交媒体通报，5月8日至14日这七天里，境内新增1万9137起冠病确诊病例，比前一周的8732增加119.2%。以每10万人计算，公共卫生设施的冠病住院人数增加了38%。

诺希山说，正如卫生部之前所预测，疫情在开斋节后恶化，新增病例、政府医院和冠病检疫中心收治的人数都增加了。

冠病评估中心（CAC）的数据显示，在今年第19个流行病学周（5月8日至14日）里，由CAC确诊的病例大增87.4%，居家隔离的确诊病例也暴增153%。从CAC转至医院或低风险隔离及治疗中心的病例则增加28%。

低风险隔离及治疗中心的病床使用率增加一倍，就整体病床而言，非重症病人的占用率增加18%；不过，加护病房的床位占用率则下降10%。这显示，重症患者的数量减少了。

民众不遵守防疫措施是病例暴增主因之一

诺希山说，这七天里的冠病死亡病例有33起，和前一周的32起差不多，累计死例3万5612起。他劝请民众继续遵守防疫标准程序，以协助控制疫情。

马国长周末加上开斋节后，确诊病例暴增的主要原因之一是民众不遵守防疫措施，甚至隐瞒自身染疫。

雪兰莪民主行动党无拉港冠病特别行动队队长李凯鸣昨天在面簿透露，一名马来族男子在开斋节前夕确诊冠病，可是他担心亲人知道他染疫而不返乡过节，因此隐瞒实情，结果连累家中其他五人也感染冠病。

这名在无拉港工作的男子告诉李凯鸣，父母和弟弟夫妇四人住在槟城老家，弟弟在开斋节前确诊感染冠病，却只说自己“有点不舒服”而在房中隔离，没有告诉家人实情。这名哥哥和妻子儿女四人按计划回到老家后才知道弟弟染疫。结果，全家八成员中先后有六人感染，幸好过后都痊愈。