信徒到我国驻印尼使领馆抗议传教士被拒入境

（雅加达综合讯）印度尼西亚传教士阿卜杜勒·索马德日前被拒入境新加坡，他的支持者为此到雅加达和棉兰的新加坡使领馆抗议。

有示威者要我国大使离境

据印尼新闻网站Detik报道，雅加达时间前天下午2时许，索马德（Abdul Somad）的大批支持者在新加坡大使馆外抗议，高举印尼国旗并分发小册子。这些回教法意识形态捍卫者（Perisai）的成员呼吁谴责新加坡不让索马德入境。他们还要新加坡大使馆就事件做出澄清并公开道歉，甚至要新加坡大使离境。

示威者萨利赫说：“新加坡的行动分明是指责索马德是激进分子。新加坡指控索马德是恐怖分子。”当地警方部署了50名警察到场维持秩序，示威人群在4­时10分左右散去。

另据印尼CNN报道，前天在北苏门答腊省首府棉兰，省内的回教组织联盟成员也到新加坡总领事馆抗议。

联盟的一名代表说，新加坡的决定伤害了回教徒的感受，也影响了印尼主权。“我们是一个大国，新加坡是个小国，应该站在一起。”他说，索马德是学者，不是罪犯，不应受到不公待遇。

据报道，棉兰的示威规模较大，有数百人参与。示威者在回教堂集合后游行到新加坡总领事馆，有人举着印尼国旗和回教旗帜，有人举着写有“抵制新加坡产品”“新加坡讨厌回教”等标语的牌子与布条，标语还包括“新加坡是马来人土地，不是华人资产”。

新加坡驻棉兰总领事格罗斯应示威者要求，同他们的代表见面，当地警察也在场。

索马德（44岁）因为宣扬极端主义和隔离主义（segregationist）思想，周一被新加坡拒绝入境。他当天与六人结伴从印尼峇淡岛抵达新加坡丹那美拉渡轮码头。索马德被问话后，一行人被拒入境，同天乘渡轮返回峇淡岛。

我国外交部昨天回复媒体询问时证实，新加坡驻雅加达大使馆及驻棉兰总领事馆外发生了示威活动，新加坡政府正密切留意情况。

外交部强调，旅客既不是自动可进入新加坡，也不享有入境权，每一个案都须经过独立评估。新加坡政府严正看待任何人鼓吹暴力或拥护极端主义和隔离主义教义。

我国内政部周二发声明说，众所周知，索马德宣扬极端主义和隔离主义的宗教教义，这在新加坡的多元种族和多元宗教社会是不可接受的。比如，他宣称自杀式爆炸攻击在以巴冲突的背景下是合理的，属于“殉教”行动。他也发表诋毁其他宗教社群的言论。

印尼政府官员重申，新加坡有权决定允许谁入境，印尼政府不可干预新加坡的决定。印尼反恐机构也说，新加坡拒绝索马德入境是预见到潜在威胁而采取防范措施，做法很值得印尼借鉴。

索马德过去五年也曾好几次被其他国家或地区拒绝入境。2017年，他被拒入境香港，当时他要到香港向印尼外劳宣扬教义；2018年，他飞抵东帝汶机场，被机场官员拒绝入境。当时他也是要去当地进行传教活动；2020年，他在等候乘搭飞机到英国时，英国签证突然被取消，结果无法登机。

索马德周三接受印尼媒体采访时说，他不会放弃前往新加坡。他称，新加坡是与廖内群岛关系密切的马来土地，自己身为廖内人，他把新加坡视为家乡，带妻小到新加坡，就是要向孩子介绍祖先的遗产。他说，他在2012年和2017年两次到新加坡都没有任何问题。

索马德的支持者日前还到新加坡总理李显龙、总统哈莉玛等政要，以及新加坡政府机构的社交媒体账号发大量垃圾留言，表达不满。

印尼的聊天群组中也出现一些信息，号召针对新加坡政府社媒账号展开攻击。