认同二十国集团峰会是经济而非政治论坛 王毅：支持印尼排除干扰落实议程目标

中国外长王毅表示，中国坚定支持印尼发挥主席国作用，排除干扰实现既定议程目标，引领G20正确方向，这也符合绝大多数G20成员和国际社会的共同期待。

（北京、新加坡综合讯）中国外交部长王毅与印尼外长蕾特诺昨天（5月25日）就二十国集团峰会的举行交换意见。

王毅表示，二十国集团峰会并非政治论坛，中国坚定支持印尼发挥主席国作用，排除干扰实现既定议程目标。

俄乌战事，令负责主办二十国集团（G20）峰会的印度尼西亚左右为难，西方国家一再施压，要印尼不让俄罗斯总统普京与会。

王毅昨天应约同蕾特诺通电话。双方重点就即将于11月在印尼峇厘岛举行的G20峰会交换意见，一致同意加强沟通协调，推动峰会取得成功。

王毅说，中国坚定支持印尼办好峇厘岛峰会。

他指出，印尼总统佐科曾多次强调，G20自成立之初就是经济论坛，而非政治论坛，这一点中国完全赞同。

联合国安理会才是讨论政治安全问题的正确平台，G20则应坚持聚焦宏观经济政策协调的定位，履行它应有使命。

王毅还表示，中国坚定支持印尼发挥主席国作用，排除干扰实现既定议程目标，引领G20正确方向，这也符合绝大多数G20成员和国际社会的共同期待。

俄罗斯是G20成员国之一，但美国和其盟友不满俄罗斯入侵乌克兰，不希望印尼邀请普京出席峰会，或至少也邀请乌克兰总统泽连斯基参加。

印尼邀俄乌领导人出席 仍面对部分成员国反对

佐科最后以冠病疫情和俄乌战事对全球经济复苏造成影响为由，同时邀请俄乌两国领导人出席峰会，但还是遭部分成员国反对。

据彭博社报道，加拿大国际贸易部长伍凤仪昨天接受媒体访问时就指出，加拿大代表团在年底的亚太经合组织（APEC）峰会和G20峰会上，会“继续对抗并向俄罗斯施压，并与伙伴国一起那么做”。

上周末于曼谷举行的APEC贸易部长会议上，加拿大与美国等代表于俄罗斯发言时集体离席，以示抗议。会议最终未能达成共识，联合声明难产。

为了顺利举行峰会，印尼近来积极与各国沟通，寻求支持。

本月初，印尼也连同亚细安轮值主席国柬埔寨和APEC轮值主席国泰国发表声明，重申主办G20峰会、亚细安峰会和APEC峰会的共同点是为成员国提供独特的平台，共同推进全球和区域的集体议程，为人们带来和平、繁荣及可持续兼包容的发展。

声明被视为是三国在提醒其他国家不要因俄乌战事忽略其他重要国际议程，婉转回应美国及盟友抵制俄罗斯的呼声。

王毅在与蕾特诺交谈时表示，中国完全支持并积极呼应三方联合声明，发出亚洲加强团结、共迎挑战的一致声音。

王毅和蕾特诺也就乌克兰问题交换了意见，一致呼吁国际社会共同致力于停火止战、恢复和谈、重建和平。