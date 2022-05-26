印尼将对棕榈油公司进行审计 要求岸外企业把总部迁至印尼

（雅加达路透电）为改善棕榈油业的治理，印度尼西亚计划对所有棕榈油公司进行审计，并要求它们将总部迁至印尼。

近几个月来，印尼国内棕榈油价格高涨且供应紧缺，政府出台多项政策以控制食用油供应及价格，但政策频繁变化，让食用油市场感到不安，也令棕榈油业面临更严格的审查。

印尼分管自然资源部的海事统筹部长卢胡特向当地媒体透露，政府最快会在下个月启动对棕榈油公司的审计。

印尼政府将审计这些公司的土地面积、与附近小农的合作关系以及税务报告等，同时将让岸外的棕榈油公司在印尼设总部。

据了解，一些印尼棕榈油公司其实是在新加坡上市又或是总部设在新加坡，而一些马来西亚公司则通过印尼子公司在当地经营种植园。

贸易部长鲁特菲曾在3月18日的议会听证会上指责食用油高价背后的“黑手党”。立法者随后呼吁改善棕榈油行业的管理。

印尼政府为抑制国内食用油价格飙升，4月28日起实施原棕榈油及其他棕榈油产品出口禁令。此举不仅打乱全球食用油市场，更激怒当地生计受影响的农民。

出口禁令实施三个星期后，印尼政府宣布取消禁令，随后再宣布重新实施“国内市场义务”（Domestic Market Obligation，DMO）规定，以确保国内的食用油供应充足。

印尼政府曾在1月实施DMO，规定生产商将计划出口的棕榈油保留20％在国内，这个比率在3月调高到30％。之后，印尼取消了DMO，转向征收更高的出口税。

印尼政府昨天（5月25日）发布的一份监管文件显示，政府将根据炼油能力和当地对食用油生产的需求水平，来确定棕榈油生产商的强制国内销售量。

根据文件，每家公司履行的国内市场义务将作为许可证中出口量的基础。生产商和出口商也将被要求参与政府的散装食用油计划。