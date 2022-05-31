因监管程序问题印尼棕油仍未出口 官员承诺尽快处理

印尼贸易部高级官员威利说，印尼现阶段将按生产商在国内的销售比率，允许高达100万吨棕榈油出口，不过，他并未针对何时能达到这个出口量做进一步说明。

（雅加达路透电）印度尼西亚上周解除棕榈油出口禁令，但因监管程序问题，业者迟迟未能实现出口。尽管印尼贸易部高级官员昨天承诺，会尽快处理出口准证的申请，但依然没能安抚市场的焦虑情绪，以致棕榈油期货价格继续下跌。

印尼贸易部高级官员威利（Veri Anggriono）昨天告诉路透社，他们已接获来自棕榈油生产商的出口申请。“截至今早（30日），已有五六家公司提交出口准证的申请，系统会立即处理。我们希望今天内可签发出口准证。”

威利说，印尼现阶段将按生产商在国内的销售比率，允许高达100万吨棕榈油出口。不过，他并未针对何时能达到这个出口量做进一步说明。

印尼政府近月推出多项政策试图控制国内的食用油供应及价格，但政策反复不定，导致市场混乱，也冲击全球的植物油价格。

全面禁止业者出口棕榈油三周后，印尼政府上周解除禁令，但指出，生产商获准出口的棕榈油量取决于生产商的炼油能力和国内的食用油需求。

分析员：调控举措不定 加剧棕榈油市场不稳定

此外，印尼政府也重启“国内市场义务”（Domestic Market Obligation，DMO）规定，要求生产商将计划出口的棕榈油保留一定的比率在国内。威利透露，DMO的比率将介于20％左右。

吉隆坡一名交易商告诉路透社，印尼解除禁令多少能缓解当前棕榈油短缺的问题，不过“印尼的棕榈油出口有很多限制，市场认为这项措施的进度缓慢。”

面对印尼棕榈油出口量的不确定因素，马来西亚棕榈油期货昨天连续第二天下跌。昨天闭市时，马来西亚交易所衍生品交易所8月交割的基准棕榈油合约下跌1.81％至每吨6238令吉（约1954新元）。

印尼棕榈油市场分析员艾迪（Edi Suhardi）昨天在《雅加达邮报》发表评论批评印尼政府的一系列调控举措反复不定，加剧棕榈油市场的不稳定。

艾迪指出，印尼的棕榈油业由不同的政府部门和机构监管，所以政策才会一再改变，甚至自相矛盾。他因此建议印尼参考马来西亚棕榈油局（Malaysian Palm Oil Board）的例子，制定一套完整的系统来管理棕榈业，包括设立可靠的数据库及进行严格的监督和执法。