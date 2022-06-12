新柔火车服务本月19日恢复 明天起可上网订票

（新山综合讯）因冠病疫情而暂停的新柔火车服务将在本月19日恢复，民众明天起可上网订票，票价维持不变。

马来亚铁道公司（KTMB）将从明天凌晨3时重开线上订票，售卖6月19日至7月18日，往返新加坡兀兰及柔佛州新山中央车站的地不佬短程火车（Shuttle Tebrau）车票。

从新山中央车站出发到兀兰的单程票每张5令吉，从兀兰到新山中央车站则是5新元，4岁以下孩童免费。

马来西亚交通部长魏家祥昨天到新山武吉查卡站巡视新柔地铁计划（RTS）的工地后，在记者会宣布上述消息。

他说，地不佬短程火车服务恢复后，每天会有31趟，其中18趟从新山中央车站出发，13趟从新加坡兀兰发车，车程五分钟；每30分钟一趟，每趟载客最多320人，预料每日载客量可达7000人次。

不过魏家祥说，由于两地的移民与关卡局都要提升现有设施，包括电子入境卡及脸部识别扫描系统，因此在火车恢復运行的首周，也就是6月19日至25日，每趟最多载客量以240人为限。

地不佬短程火车服务由于受到冠病疫情及边界封锁措施影响，从2020年3月24日暂停运作至今。

《星洲日报》报道，从明天起，民众可通过KTMB的线上综合售票系统（KITS）或是到车站柜台购票。购票时须提供护照号码，每次最多只能买四张单程或双程票。

新柔地铁工程完成17% 料可如期于2027年启用

民众如果要了解更多地不佬短程火车服务的最新资讯，可以浏览铁道公司官网www.ktmb.com.my、官方面簿专页KTM Berhad、推特账号@ktm_berhad，或致电询问，电话号码是03-22671200。

关于新柔地铁计划的进度，魏家祥说，整体工程已完成17%，预计可如期在2027年1月启用。根据新马达成的协议，RTS竣工六个月后，地不佬短程火车就会停止服务。

他说，地铁启用后，预计高峰时段每小时有多达1万人次往返新山的RTS车站；为确保到时当地交通流畅，交通部正与柔州政府商讨分散通往地铁站的车流量方案。“除了原有从地不佬路通往RTS车站的出入口，我们计划增设两个出入口，分别衔接东部疏散大道（EDL）及翁姑阿兹路（Jalan Ungku Aziz）。”

他也透露，由于受RTS建设工程的影响，两条输送食水到新加坡的水管必须重新安置。他上个月已和新方商讨此事并达成基本共识，他近期会将有关事宜带入内阁讨论。