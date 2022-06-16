佐科改组内阁撤换贸易及农业部长 学者：巩固权力交棒给属意接班人

国家使命党主席祖尔基弗里接替鲁特菲，出任印尼贸易部长。印尼国民军前总司令哈迪担任农业事务与空间规划部长。佐科还任命三人出任人力部、空间规划部和内政部的副部长。

印度尼西亚总统佐科昨天（6月15日）宣布改组内阁，之前处理国内食用油短缺问题而激起民怨的贸易部长，以及无法有效处理农地争议的农业部长都一如所料遭到撤换。学者指出，佐科这次以盟党和前军方领袖取代不称职的部长，是为了巩固权力并确保下来两年施政顺利，同时放眼2024年总统选举能交棒给属意的接班人。

佐科昨天在总统府召开记者会宣布，国家使命党（PAN）主席祖尔基弗里（Zulkifli Hasan）接替鲁特菲（Muhammad Lutfi），出任贸易部长。他也宣布，去年11月退役的印尼国民军前总司令哈迪（Hadi Tjahjanto）担任农业事务与空间规划部长，这个部门之前由索菲安（Sofyan Djalil）掌管。佐科还任命三人出任人力部、空间规划部和内政部的副部长。

印尼政府为抑制国内食用油价格飙升，4月28日宣布实施原棕榈油和其他棕榈油产品出口禁令。此举打乱全球食用油市场，更激怒生计受影响的农民。

出口禁令实施三个星期后，印尼政府宣布取消禁令，并宣布重新实施“国内市场义务”（DMO）条例，确保国内食用油的供应。

贸易政策反复引起民怨

由于政策反复，负责处理食用油供应问题的鲁特菲引发人民的不满，让佐科政府几个月来面对不少压力。有关佐科将改组内阁的传闻一个月前开始流传，并指鲁特菲是其中一名可能遭撤换的部长。

佐科昨天在记者会上说：“他（祖尔基弗里）将是称职的贸易部长。对于目前的粮食问题，民众需要一名有经验且苦干实干者。”佐科的说法被视为批评鲁特菲办事不力。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深访问研究员廖建裕告诉《联合早报》，佐科这次改组内阁的目的，首先是撤换两名引起民怨的部长以改善政府形象，再来是让国家使命党主席祖尔基弗里出任部长以争取支持。

廖建裕也是南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任教授。他说，国家使命党去年8月加入支持佐科的政党联盟至今将近一年，但在内阁却没有一官半职而有所不满，佐科因此这次让祖尔基弗里入阁。“这可说是政党政治下的一种利益交换。”

印尼国会目前九个政党中，支持佐科的政党占了七个。这让佐科获得国会575名议员中超过82%议员支持。其中国家使命党、建设统一党（PPP）和印尼历史最悠久的戈尔卡党（Golkar）本月初宣布组成“团结印尼联盟”（KIB）。这三党在国会占有约26%席次。

根据规定，只有在国会占有至少两成席次的政党或联盟才有资格提名总统和副总统候选人。有消息指“团结印尼联盟”将提名佐科属意的接班人、现任中爪哇省省长甘贾（Ganjar Pranowo）成为总统候选人。

廖建裕指出，佐科这次也让印尼国民军前总司令哈迪出任农业事务与空间规划部长，这除了具有拉拢军方并加强军人政治地位的用意，同时希望借重军人的魄力解决当地错综复杂的农地争端。

印尼将在2024年2月14日举行总统选举，已经连任一次的佐科依法不能再参选。

廖建裕认为，这次内阁改组显示佐科不像许多国家第二任期的总统那样成为“跛脚鸭”，“佐科至今仍是相当强势的总统和造王者”。

廖建裕说，佐科将在接下来的两年任期，努力落实由于冠病疫情而无法执行的政策，并致力让自己属意的人选接班。